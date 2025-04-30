НАЗК та столичний суд покривають детектива-мільйонера НАБУ та його брата-хабарника: версія медіа

НАЗК та Святошинський райсуд покривають керівника одного з підрозділів НАБУ, в якого раніше знайшли віп автівки і елітну нерухомість, записані на родичів, а його брата — спіймали на хабарі. Про це повідомляє видання Informator.ua, вважаючи це круговою порукою та спробою приховати суспільно важливу інформацію.

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«НАЗК відмовилося відповісти, чи перевіряли керівника одного з підрозділів НАБУ Михайла Романюка, в якого раніше знайшли віп автівки і елітну нерухомість, записані на родичів. Святошинський райсуд столиці теж відбувся відпискою щодо справи брата детектива — Ігоря Романюка, щодо якого 8 років не можуть винести рішення у справі про хабарництво. Фактично і НАЗК, і суд стали на бік людини, яка обґрунтовано підозрюється в корупції», — зазначило видання.

НАЗК відмовилося відповісти, чи перевіряли керівника одного з підрозділів НАБУ Михайла Романюка, в якого раніше знайшли віп автівки і елітну нерухомість, записані на родичів

На переконання Informator.ua, НАЗК застосувало формальний підхід. Таким чином виходить, що агентство не лише ігнорує суспільно важливу інформацію журналістів про можливі порушення закону з боку детектива НАБУ Михайла Романюка, а ще й покриває його, займаючись відписками, пише видання.

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«Створене 10 років тому НАЗК демонструє повний набір засобів класичних українських чиновників. В іншому разі ми б побачили повідомлення про, щонайменше, розпочату перевірку у відповідь на публікації у ЗМІ», — зазначив Informator.ua.

Водночас, пише видання, голова Святошинського райсуду Києва у відповідь на запит щодо розгляду кримінальної справи про хабар Ігорю Романюку повідомив, що він здійснює лише загальне керівництво роботою суду.

Голова Святошинського райсуду Києва у відповідь на запит щодо розгляду кримінальної справи про хабар Ігорю Романюку повідомив, що він здійснює лише загальне керівництво роботою суду

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Журналісти нагадали, яку ж саме інформацію мали перевірити НАЗК та про що запитували суд.

«Розслідування Informator.ua встановило, що керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк користувався елітними автівками: Mercedes-Benz E 220 CDI, який належав його тещі, та AUDI A6, оформленим на його батька. Квартира в Ірпені, земельна ділянка у Бучі Київської області площею 1320 кв. м та недобудований (нібито) будинок 219 кв. м були записані на матір. Лише у декларації за 2024 рік у Михайла Романюка з’явилася квартира 117,4 кв. м, що належить безпосередньо йому. І та — придбана за пільговою держпрограмою для захисників „єОселя“», — зазначається у матеріалі.

Розслідування Informator.ua встановило, що керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк користувався елітними автівками: Mercedes-Benz E 220 CDI, який належав його тещі, та AUDI A6, оформленим на його батька

Видання наголосило, що одна з найвідоміших справ, яку вів Михайло Романюк після переходу у НАБУ — Роттердам+: чим довше детектив тримав на паузі історію з ним, тим багатшим ставав.

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Також Informator.ua повідомив, що за 8 років Святошинський райсуд Києва так і не ухвалив рішення щодо обвинуваченого старшого слідчого Києво-Святошинської податкової інспекції Ігоря Романюка. За даними ГПУ, цей слідчий вимагав і отримав хабар у розмірі 20 тисяч доларів від керівника однієї компанії.

«Найбільш ймовірним оберегом Романюка від в’язниці є його брат — Михайло Романюк, який всі ці роки робив успішну кар’єру в Національному антикорбюро. За нашими даними, Михайло Романюк, який працював в центральному офісі податкової міліції до 2016 року, був відомий серед колег неабиякими апетитами у вимаганні хабарів з підприємців. Схоже, що його „таланти“ дуже цінуються на новому місці роботі — в Національному антикорбюро, і не тільки, раз дві різні структури взялися його покривати», — підсумували у виданні.

«Найбільш ймовірним оберегом Романюка від в’язниці є його брат – Михайло Романюк, який всі ці роки робив успішну кар’єру в Національному антикорбюро", - повідомили у виданні

Раніше повідомлялося про те, що прокурор Київщини Ткаленко «забув» вказати в декларації вартість елітної автівки.

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