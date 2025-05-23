рф втрачає по 400 тисяч солдатів на рік, проте навіть це Україну не врятує: аналітики зробили невтішний прогноз

Російські війська в Україні зазнають втрат на рівні понад 400 000 осіб на рік — цього достатньо, щоб заповнити чотири найбільші стадіони світу. Такі втрати стали приводом для публічних дискусій про неминучу російську поразку або перемогу. Чи можуть російські війська зазнавати таких втрат у війні в Україні та при цьому відновлятися, щоб боротися наступного дня? Ймовірна відповідь — так. І це говорить про підхід путіна до переговорів про припинення війни. Відмовляючись погодитися на безумовне припинення вогню й пропускаючи останні мирні переговори в Туреччині, путін тягне час, тому що час, схоже, на його боці, пише warontherocks.com.

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Хоча в росії може не вистачити якісних новобранців, поповнення збройних сил до 2024 року було набагато успішнішим, ніж багато хто прогнозував. У квітні того ж року Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі зазначив, що «росія відновлює ці сили набагато швидше, ніж передбачали наші початкові оцінки. Армія фактично зараз більша — на 15 відсотків — ніж була, коли вона вторглася в Україну».

Очевидною є перевага рф над Україною з погляду загальної чисельності населення — майже в чотири рази більше людей, близько 18,9 мільйона чоловіків у віці 20−39 років, порівняно з менш ніж п'ятьма мільйонами чоловіків цього віку в Україні. росія може втратити втричі більше військ, ніж Україна, і все одно постраждає менше у відносному вираженні.

За прогнозами Відділу народонаселення ООН, до 2035 року в росії буде приблизно на 1,22−3,58 мільйона чоловіків призовного віку менше, ніж у 2025 році. Однак навіть їхній 95-відсотковий нижній прогноз на 2035 рік залишає загальну чисельність російських чоловіків у віці від 20 до 44 років на рівні 20,1 мільйона — число, що перевищує половину всього населення України станом на 2023 рік.

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Щодо поповнення озброєння, то росія також значною мірою має перевагу над Україною. У березні 2024 року один з представників європейської розвідки підрахував постріли: на війні в Україні щодня випускають 12 000 артилерійських снарядів — приблизно 10 000 російськими військами та 2 000 — українськими. Цей розрив призвів до «значної переваги на полі бою», і ця перевага може зростати.

росія значною мірою покладається на запаси радянських часів для поповнення середнього й важкого озброєння. Але не можна сказати, що більшість російських танків на полі бою — це старі моделі, витягнуті зі сховищ і відремонтовані. Нове російське виробництво заслуговує на увагу. Міністерство оборони Великої Британії оцінило станом на січень 2024 року, що росія здатна «виробляти 100 основних бойових танків на місяць» і, ймовірно, зможе підтримувати наступальні бронетанкові операції в «осяжному майбутньому». Свідчення Каволі від 3 квітня 2025 року ще більше підвищили цю оцінку, заявивши, що рф, як очікується, виробить «1500 танків і 3000 бронемашин» у 2025 році.

Російська економіка стикається й продовжуватиме стикатися з труднощами. Та цілком ймовірно, що рф продовжуватиме виходити з кризи, а її темпи економічного зростання будуть вищими, ніж у більшості країн Західної Європи протягом наступних кількох років. Якщо це так, то російська військова загроза навряд чи зникне найближчим часом. Як стверджує Матьє Булеге з Chatham House, «російська військова промисловість залишається грізною машиною. Вона, скоріш за все, й надалі буде здатна виробляти достатньо хороші системи, які становитимуть значну загрозу для України, НАТО та їхніх союзників. Особливо це стосується засобів протистояння та асиметричних засобів, які ще не були задіяні у війні проти України».

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Як раніше розповідали «ФАКТИ», у США говорять про те, що новий наступ росіян може охопити значно більше території України.

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