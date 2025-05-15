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Україна

Включно з околицями Києва: в США говорять про те, що новий наступ росіян може охопити більше території України

16:54 15 травня 2025
Війна в Україні, фото CNN

Поки Україна та росія намагаються провести переговори у Туреччині, москва продовжує активно посилювати військову присутність на передовій. Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімних високопосадовців США.

За даними цих американських чиновників, росія формує значні сили для можливого нового наступу, спрямованого на розширення територіального контролю.

Один з чиновників США повідомив CNN, що військове командування росії прагне створити масштабні війська, зосереджені на розширенні окупації на сході України. Інший чиновник додав, що путін намагатиметься отримати максимум територій, включно з околицями Києва.

Водночас Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів. Але американські дані свідчать, що українські безпілотники та мінні поля стримують російські наступальні дії, незважаючи на чисельну перевагу противника.

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росія також має труднощі у формуванні потрібних сил, оскільки війна набирає затяжного характеру. За даними CNN, немає ознак того, що Північна Корея готова суттєво збільшити чисельність військових в Україні після значних втрат серед своїх солдатів.

Останні американські розвіддані також свідчать про те, що москва продовжує розширювати військову присутність поблизу лінії фронту. Спостережні записи показують масштабне перекидання військ і техніки на стратегічні позиції, що може вказувати на підготовку до нових бойових дій.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Пентагоні зробили гучну заяву про ймовірність збройного конфлікту між США та росією.

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