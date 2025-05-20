Судячи зі всього, російські військові планують систематично використовувати мотоцикли по всьому фронту у нових наступальних операціях. Буде втрачено багато життів, але буде врятовано дорогоцінну російську бронетехніку — очевидна перемога в очах командування, яке має постійний потік живої сили.

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Перші повідомлення про мотозагони почали з'являтися у квітні 2024 року. Це почалося як неформальна відповідь на постійні удари українських безпілотників, які зараз вбивають або калічать до 70 відсотків усіх солдатів і знищують більше бронетехніки, ніж всі інші системи озброєнь разом узяті, пише The Telegraph.

З осені минулого року значно збільшилась кількість атак на мотоциклах у Харківській та Донецькій областях, де росія значною мірою відмовилась від використання бронетехніки після того, як зазнала неприйнятних втрат взимку 2023 — 2024 років. Атаки відбуваються швидко, але мають глибокі недоліки. Вже кілька місяців поспіль безпілотники показують залишки таких невдач, які перетворили поля і лінії українських окопів на звалище покрученого металу і обгорілих шин.

На фронті з'являються не лише мотоцикли, а й усілякі нетрадиційні неброньовані транспортні засоби: квадроцикли, цивільні автомобілі, баггі китайського виробництва та електросамокати.

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17 квітня, згідно з українськими повідомленнями, в результаті масштабного бою біля Покровська було знищено 100 мотоциклів, 240 російських військових і 20 броньованих машин.

На початку травня аналогічно закінчився інший російський штурм села Вільне Поле на півдні Донецької області. За повідомленнями, до 70 мотоциклів, 90 військовослужбовців і 60 автомобілів були знищені. Після цього 110-а механізована бригада за допомогою безпілотників знищила щонайменше ще 20 мотоциклів.

Мотоцикли зазвичай є першою фазою спланованої багатохвильової атаки, яку проводять без прикриття, щоб прозондувати і використати слабкі місця, перш ніж росія введе у бій важку техніку.

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Валерій Рябих, український аналітик з питань озброєнь і редактор Defence Express, зазначив: «Основна ідея полягає в тому, щоб скоротити час, який витрачається на проходження зони ураження на лінії фронту, яка зараз ширша, ніж була на початку війни. Хоча зараз у них менше бронетехніки, а також вони не обмежені у використанні живої сили, мотоцикли — це саме те, що потрібно».

Мотоцикли можуть рухатися пересіченою місцевістю зі швидкістю близько 72 кілометри на годину, тоді як невеликі дрони з видом від першої особи рухаються з більш ніж удвічі більшою швидкістю. Але безпілотники мають дістатися від своєї бази до поля бою, а мотоциклісти мають достатньо часу, щоб дістатися українських позицій.

Швидко пересуваючись і розосереджуючись, мотоцикли і баггі виявилися «дуже ефективними» проти української артилерії і безпілотних літальних апаратів.

Раніше керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук зауважив, що «зараз багато розмов про міфічний літній наступ російської армії. Втім, влітку якогось окремого наступу ворожих військ не буде. У ворога стратегічна наступальна операція триває. Її рф розпочала у 2024 році».

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