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Осліпнете від блиску: які «секретні» інгредієнти досвідчені домогосподарки додають у воду для миття підлоги
Миття підлоги є важливим етапом у догляді за оселею, що забезпечує чистоту і гігієну. За допомогою одного простого лайфхаку цей процес можна зробити значно легшим і ефективнішим.
Цей перевірений метод дозволяє надовго зберігати підлогу чистою. Все, що потрібно, — це не просто вода, а суміш із трьох доступних інгредієнтів. Налийте у відро воду, додайте по дві столові ложки крохмалю і солі, а також трішки будь-якого засобу для миття підлоги. Добре розмішайте всі компоненти, і можете одразу братися за прибирання. Якщо потрібно змінити воду, обов’язково додайте ті самі інгредієнти у нову воду.
Ця маленька хитрість допоможе швидко і без зусиль прибрати навіть найстійкіший бруд, а підлога буде сяяти кришталевою чистотою. Після такого прибирання пил не затримається на підлозі, і ви зможете значно рідше використовувати швабру чи ганчірку.
Як писали «ФАКТИ», раніше кмітливі домогосподарки розповіли, чому не варто мити підлогу гарячою водою. Вода високої температури не вирішить проблему із забрудненнями краще за холодну воду. Для води, що відрізняється високою температурою, характерне швидке випаровування. Поверхня, якою господиня «пройшлася» ганчіркою, просоченою гарячою водою, миттєво стане сухою. Крапельки води зникнуть. А ось хімічні засоби, які були додані у воду, залишаться. У результаті на підлозі залишаться неприємні розводи.103
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