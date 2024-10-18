Вода не повинна бути гарячою: якої помилки зазвичай припускаються домогосподарки

Кмітливі домогосподарки поділилися поділилися порадами, як ефективно відмити забруднену підлогу. Вони не радять заливати у відро гарячу воду, пише Novosti24.kyiv.ua.

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Так, вода високої температури не вирішить проблему із забрудненнями краще за холодну воду. Для води, що відрізняється високою температурою, характерне швидке випаровування. Поверхня, якою господиня «пройшлася» ганчіркою, просоченою гарячою водою, миттєво стане сухою. Крапельки води зникнуть. А ось хімічні засоби, які були додані у воду, залишаться. У результаті на підлозі залишаться неприємні розводи.

Також гаряча вода може зіпсувати лінолеум, ламінат і паркет.

Під час вологого прибирання не варто використовувати гарячу воду. Але застосовувати холодну воду теж не варто, адже в ній погано розчиняються засоби для чищення. А ось вода кімнатної температури ідеально підходить для повернення чистоти покриттю для підлоги.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати простий засіб для миття підлоги та кухонних поверхонь, а також про чотири способи реанімувати «убитий» лінолеум.

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