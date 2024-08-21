До блиску: чотири правила миття підлоги від британської «королеви чистоти» Лінсі Кромбі

Досить часто підлога після миття швидко забруднюється та стає липкою, ніби на неї розлили варення чи мед. Таке трапляється, якщо не дотримуватися правил миття.

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Порадами, як зробити поверхні ідеально чистими, поділилася в Instagram Лінсі Кромбі, яку досить часто називають «королевою» чистоти. Вона застерегла господинь від поширених помилок, які призводять до липкості підлоги.

Дозування мийних засобів

Якщо у воду додати багато мийного засобу, це залишить мильний осад на підлозі, що зробить її липкою. Тому завжди дотримуйтесь рекомендованих пропорцій розведення.

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Неправильне ополіскування

Якщо не промити підлогу належним чином після прибирання, на ній можуть залишитися залишки мийного засобу або очищувача, які після висихання створять липкість. Тому завжди після миття з мийним засобом обов’язково промивайте підлогу чистою водою.

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Брудна швабра або вода

Якщо мити підлогу брудною шваброю чи не змінювати у процесі воду на чисту, бруд і жир буде розповсюджуватися на всю поверхню, що спричинить налипання. Завжди використовуйте чисту швабру і міняйте воду за потреби.

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Несумісні мийні засоби

Застосування засобу, який не підходить для вашого типу підлоги, може призвести до утворення липких слідів та псування поверхні. Переконайтеся, що ви використовуєте мийний засіб, який підходить для конкретного матеріалу підлоги.

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