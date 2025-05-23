Атака на Україну: окупанти били по інфраструктурі та житлових кварталах, є загиблі та постраждалі

Вночі та вранці 23 травня російські війська атакували Україну «шахедами». Масштабна атака триває й зараз. Сили ППО працюють в низці регіонів, зокрема, на Київщині.

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За даними моніторингових каналів, зараз в небі над Україною близько 30 дронів росіян.

Вночі «шахеди» завдали удару по залізничній інфраструктурі в Чернівецькій області.

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Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух», — йдеться у повідомленні.

На Херсонщині за день через обстріли російських військ загинули троє людей, шестеро отримали поранення, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі.

На Полтавщині внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС.

Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків, повідомили в ОВА.

Травми отримала одна людина. Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад тисячу абонентів.

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На Запоріжжі двоє чоловіків та жінка постраждали під час ворожих атак по Василівському та Пологівському районах.

Впродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та освітнього закладу, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки БпЛА у Самарівському районі зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Від вечора агресор продовжував атакувати Нікопольщину. Застосовував дрони, обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Пошкоджені 2 приватні будинки та газогін. По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБами. Сталася пожежа. Наслідки ще уточнюються. Усюди минулося без загиблих і постраждалих, зазначив керівник області Сергій Лисак.

За минулу добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де ворог здійснив 32 наступальні дії, повідомили в Генштабі.

Напередодні росіяни вдарили ракетою по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено вісім приватних будинків. Постраждали люди.

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