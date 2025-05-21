Ворог вночі атакував Київ, Суми та низку інших міст: серед постраждалих є діти

Ніч на 21 травня знову була неспокійною для багатьох регіонів України. Про це свідчать повідомлення Повітряних сил та моніторингових сайтів.

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У Повітряних силах уточнили, що противник атакував Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Силами ППО знешкоджено 63 ворожі дрони, 22 збито вогневими засобами ураження, 41 локаційно втрачений.

Зокрема, російські загарбники намагалися атакувати «шахедами» Київ та область.

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Через дронову атаку на Бориспільський район Київщини постраждала сімʼя: двоє травмовані і ще у трьох — гостра реакція на стрес, серед них — діти, повідомили у КОВА,



«У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У чоловіка 30 років — різана рана надбрівної дуги. Вся необхідна медична допомога надається. Попередньо без госпіталізації», — йдеться у повідомленні.

Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

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Вночі росія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші обʼєкти промисловості. Також пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання, повідомили у міській військовій адміністрації.



За словами керівника МВА Кобзаря, фіксувалися 5 влучань на одному з об'єктів, а по іншому — було 2 «прильоти».

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Глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров зазначив, що вранці Суми були під атакою російських БПЛА.

«Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач. Унаслідок ударів виникли пожежі», — повідомив чиновник.

Керівник ОВА додав, що частина обласного центру — знеструмлена.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби», — розповів він.

Відомо про одну поранену людину.

Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Надійшли повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Під атакою ворога перебувала Нікопольщина. Агресор влучив FPV-дроном по Марганецькій громаді. У Грушівській громаді пошкоджена інфраструктура.

Вранці росіяни били артилерією та БПЛА по Нікополю райцентру та Марганецькій громаді. На щастя, ніхто не постраждав, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також терористи били по жилих кварталах Херсонщини, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 4 приватні будинки, понівечили станцію технічного обслуговування та автобус, влучили по території очисних споруд. Через російську агресію 10 людей дістали поранення.

Як повідомляли «ФАКТИ», у ніч проти 20 травня росіяни застосували проти України 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряні сили знешкодили 93 ворожі БпЛА, 35 — збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

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