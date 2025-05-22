Приватні будинки пошкоджено у Харкові внаслідок ракетного удару, а у Києві уламки дрону впали на школу (відео)

Російські загарбники з вечора 21 травня атакують Україну дронами-камікадзе та ракетами, друга хвиля ударних БпЛА зайшла на україанську територію ранком 22 травня. Під ворожими ударми знов перебував Харків, а також Київ.

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Як повідомляв вночі харківський міський голова Ігор Терехов, росіяни вдарили ракетою по Холодногірському району міста.

«Пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей — гостра реакція на стрес, медична допомога надається», — додав мер Харкова.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, протягом доби ворог застосував по Харківщині одну ракету, 10 КАБів, 5 БпЛА «Шахед», 2 БпЛА «Герань-2» та 2 БпЛА «Молнія».

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А керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч проти 22 травня українська ППО збила у небі над регіоном 11 барражуючих боєприпасів.

«Через масовану атаку БпЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач. Люди не постраждали», — зазначив він та даодав, що по Нікопольщині ворог бив артилерією та FPV-дронами, скинув боєприпас з БпЛА. Пошкоджень зазнали 4 приватні будинки та лінія електропередач.

На Дніпропетровщині пошкоджень зазнали приватні будинки. Фото ОВА

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В Києві повітряна тривога пролунала о 7:40 — ворожі БпЛА наближалися до столиці зі сходу. Мешканці Дарницького району чули роботу ППО.

В мережу виклали кадри з дроном-камікадзе, який падав серед житлового масиву.

Пізніше керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що уламки «Шахеда» впали на території школи, обійшлося без постраждалих і займання.

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Нагадаємо, що під час дронової атаки напередодні в Бориспільському районі Київщини постраждала сімʼя: двоє травмовані і ще у трьох — гостра реакція на стрес, серед них — діти.

Фото — скріншот

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