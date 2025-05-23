ВПК рф похвалився новим автоматом: що про нього відомо

Поряд з використанням на передовій 50-річних раритетів, російські окупанти намагаються застосовувати і нову зброю. Наприклад, укорочений варіант автомата АК-12, який концерн «Калашніков» передав в окупаційні війська, у вигляді АК-12К (компактний, довжина 810 мм) та АК-12СК (надкомпактний, довжина 750 мм).

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Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, новий варіант автомата спроектували з урахуванням потреб у зоні бойових дій в Україні, а саме — для штурмових дій, на коротких дистанціях бою з противником та в обмеженому, замкнутому просторі.

Як зазначає Олександр Коваленко, це нагадує створений для таких же цілей ще за часів СРСР АКС-74У він же «Ксюха» — спеціально укорочена версія АК-74. Автомат отримав багато негативних відгуків, а саме: через низьку точність ведення вогню в автоматичному режимі; швидкий перегрів ствола; через відсутність згоряння порохових газів у стволі, під час стрільби стрілець не тільки не міг толком прицілитися, а й неабияк демаскувався; посередня дальність ведення вогню і так далі.

При цьому експерт зазначає вкрай невдалий вибір АК-12 як бази для створення укороченого варіанту.

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«Ще у далекому 2021-му я писав про те, що АК-12 — це мотлох, призначений не для війни, а для пиляння бабла. Тоді багато хто звинувачував мене в упередженості, і не тільки російські боти і диванні експерти, але навіть, як не дивно, українські фахівці. Як можна недооцінювати змінений діоптричний приціл? А саундмодератор для ДТК! Режим стрільби „парними“ — це дуже корисно! А „щічкам“ як стало комфортно. І навіть запобіжник двосторонній! А по факту, всі ці понти, після відстрілу 1−2 ріжків сиплються у мотлох. Автомат виявився настільки крихким, як за матеріалами, так і за складанням, що в ході активного застосування сиплеться буквально в руках», — нагадує експерт про мінуси АК-12 навіть у «повнорозмірному» варіанті, серед яких крихкість виробів.

Зазначимо, що АК-12, але у звичайному, не укороченому варіанті, озброюються військовослужбовці КНДР, які воюють на боці країни-окупантки.

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