Від росії до Китаю і білорусі: хто одягає і озброює бійців КНДР, які воюють проти України

Керівництво Північної Кореї офіційно визнало участь своїх військовослужбовців у російській агресії проти України. При цьому, як виявилося, озброєнням і спорядженням північнокорейських частин, нехай і побічно, займається не тільки країна-окупант, а й Китай і білорусь.

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Про це йдеться в огляді озброєння і спорядження бійців КНДР від Telegram-каналу «Журнал Водограй». В озброєнні та екіпіруванні бійців Кім Чен Ина присутні елементи, вироблені щонайменше в трьох країнах, але є і незрозумілого походження.

Так, росія озброює бійців КНДР:

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1) озброєння — автомат АК-12, один із новітніх (від 2016 року) зразків автомата Калашникова під набій калібром 5,45 мм із коліматорним прицілом 1П87 (копія американського EOTech), РПК-74 — ручний кулемет на основі АК-74 і РПГ-7;

2) бронезахист — представлений бронежилетами типу «Модуль-Кокон» від НВО СМ (санкт-петербург) в різному забарвленні, а також з балістичними окулярами, що захищають від осколків, 6Б50, які є штатними для бронежилетів і комплектів форми вс рф типу «Ратник», а також комплект налокітників для захисту колін і ліктів 6Б51;

3) медицина — представлена медичною аптечкою типу АППІ-7 (аптечка першої допомоги індивідуальна), має різну комплектацію, має містити 10 таблеток для знезараження води, пакет індивідуальний протихімічний, бинти, 2 кровоспинних джгути, зокрема з турнікетом, пакет для перев'язування, ножиці, маркер для нанесення часу поранення, футляр для шприц-тюбика;

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4) одяг — елементи розвантажувального жилета 6Ш117 у вигляді підсумків для автоматних магазинів і гранат.

білорусь одягає бійців КНДР у комплекти демісезонної форми ВКПО, зокрема мембранні куртки та штани (аналог американського Level 6 ECWCS, в Україні «американець» коштує близько 10−11 тисяч гривень), що виробляє «БТК Групп» (розташоване у Бресті, білорусь). Американський Level 6 ECWCS являє собою куртку з декількох шарів легкої і міцної тканини, яку зручно носити на собі або в складеному вигляді в рюкзаку, а тканина з мембранами не дає сильно пітніти.

Китай, за версією «Водограю», міг забезпечити бійців КНДР бойовими шоломами типу MICH і FAST, а також рукавичками. Так, обидва типи шоломів відрізняються невеликою вагою, забезпечують хороший захист і зручність. При цьому шоломи типу FAST особливо популярні серед штурмовиків і бійців спецпідрозділів завдяки наявності місця під кріплення для ліхтарів, ПНБ, камери та іншого, що може стати в нагоді під час атакувальних дій. Шоломам MICH надають перевагу піхотинці в обороні та бійці, що на більш-менш стаціонарних позиціях — оператори БпЛА, артилеристи, водії та медики.

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Утім, не виключено, що ці шоломи були отримані не з Китаю, а зроблені в самій КНДР або десь іще, уточнюють у «Водограї».

Але таке спорядження не допомагає бійцям КНДР, коли вони стикаються з Силами спеціальних операцій ЗСУ в бою, де група з 8 українських бійців знищує взвод північнокорейців.

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