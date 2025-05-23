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Підживіть цим полуницю під час цвітіння: тоді точно не будете знати, куди дівати ягоди
Дачники, які тільки починають вирощувати полуницю припускають багато помилок. Щоб вже навесні закласти гарний врожай ягоди, її потрібно добре поливати й підживлювати.
Саме під час бутонізації та цвітіння полуниця споживає величезну кількість поживних речовин із землі. Щоб кущі родили довше, ніж звичайний, а сама ягода була великою і солодкою, необхідно вносити у ґрунт поживні речовини, нагадує «Майстерня ідей».
По-перше, ягодам потрібний калій. Він відповідає за формування солодких та великих ягід. Також важливу роль відіграють мікроелементи — бор, магній і кальцій, які покращують якість цвітіння і підвищують стійкість рослин до стресів.
Для підживлення у період цвітіння полуниці підійде поживна суміш з декількох компонентів.
На 10 літрів води знадобиться 1 столова ложка сульфату калію, 1 чайна ложка борного порошку. Борний порошок краще попередньо розвести у гарячій воді, а потім додати до 10 літрового відра. Третій компонент — це зола. Знадобиться 4 столові ложки просіяної золи.
Перед застосуванням необхідно ретельно розмішати суміш та вносити по 1 літру під кожен кущик. Суміш необхідно використовувати одразу після приготування.
А про те, які зараз ціни на полуницю та іншу агропродукцію на ринку у Львові, розповідає агроном Ярик Мазур.
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