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Що робити, якщо виноград на дачній ділянці не цвіте і не родить: аграрій назвав ТОП-8 помилок, які варто виправити прямо зараз
Іноді люди намагаються виростити на дачі виноград, але стикаються з тим, що листя на ньому зеленіє, лози товстіють, а грона так і залишаються лише уявною фантазією.
«Минулого літа я вкотре залишився без врожаю, і вирішив: годі терпіти, треба копатися, чому так виходить», — цитує видання українського виноградаря.
Тоді виноградар-початківець вирішив вияснити, в чому секрети успішного вирощування винограду і вияснив кілька причин гарного урожаю.
За його словами, світло — це перший і головний виноградарський біль.
«Коли садив свій перший кущ, і думати не міг, що тінь від яблунь позбавить його шансів на врожай. Лоза росте, але рослині вистачає сил лише на зелень, а не на грона» , — зрозумів дачник.
Друга причина — обрізка.
«Я, як і багато початківців, обрізав лози коротко, „по-європейськи“, і ще дивувався: чомусь не родить. Лише пізніше дізнався, що у більшості сортів урожай з'являється на пагонах від шостого „очка“ і далі. Тепер підрізаю обережніше — помітив різницю», — каже він.
Ще одна причина — підживлення. З цим у чоловіка теж була «епопея»: хотів як краще, сипав під корінь добриво, гною не шкодував. У відповідь виноград починав буйно рости, жирував так, що ледь не поглинав сусідні рослини — але зав'язі як не було, так і не стало.
«Тепер підгодовую обережно, пам'ятаючи, що має бути золота середина», — ділиться українець.
На врожай також впливають поливи та зимівля.
«Минулої зими не дуже уважно вкрив лози, результат: навесні частина бруньок просто не прокинулася, деякі, мабуть, підмерзли. Урок вивчений: накриваю їх ретельно, але не утеплюю „намертво“ — дихаючими матеріалами, інакше бруньки можуть зопріти», — звертає увагу аграрій.
Тако потрібно зважати на сорт винограду. Десь на третій рік дачник-любитель задумався й про сорт: виявилось, окремі види винограду з жіночими квітками взагалі не зав'язують урожаю без сусіда-запилювача. Тепер спеціально посадив поруч кишмиш як страховку.
Якщо кущ молодий — не поспішайте чекати великих урожаїв.
«Сам ледь не втратив саджанець, обважуючи його першими гронами. Тепер залишаю одне-два для проби — інші обрізаю, щоб не виснажити лозу», — звертає він увагу колег.
Ще «банальна, але правдива істина» — догляд у попередньому році — це майбутній урожай.
Поливайте, підживлюйте, укривайте, і кущ віддячить гронами.
І, нарешті, головна порада від дачника-виноградаря.
«Якщо ваш виноград не родить, не поспішайте зрубувати. Часто досить просто змінити звичну рутину — забезпечити більше сонця, правильно обрізати або підібрати добрива. Головне — не ігнорувати дрібниці й уважно спостерігати за кущем. Він сам підкаже, що виправити», — радить український виноградар.
Також можна порадити слідкувати за тим, що роблять зараз досвідчені фахівці, які щорічно отримують гарний врожай.
Зокрема, Володимир Шпак зараз зайнятий нормуванням винограду після заморозіків.
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