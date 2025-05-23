41.12 / 41.66 46.62 / 47.29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Буде гаряче: стартували зйомки популярного реаліті

14:23 23 травня 2025
Команда проєкту Зважені та щасливі

Канал СТБ офіційно оголосив про початок зйомок десятого сезону реаліті про схуднення «Зважені та щасливі». Нагадаємо, проєкт останній раз виходив у ефір шість років тому. Новим ведучим шоу став актор та військовий Даніель Салем. Тренерами — фітнес-блогерка Марина Узелкова та найсильніший чоловік планети Олексій Новіков. Діетологиня — Світлана Фус.

На сторінці проєкту у соціальній мережі показали перші кадри зі зйомок, які проходили у Києві та назвали кількість учасників проєкту.

«16 учасників, відверті та дуже особисті історії, тренування та екстремальні випробування під наглядом наших експертів, щирі емоції і, як результат, вражаючі зміни — вже цієї осені! — повідомили продюсери. — Цей сезон буде особливим. Ми не просто худнемо — ми змінюємо життя заради того, аби стати сильнішими».

РЕКЛАМА

На початок зйомок відреагували шанувальники реаліті, тренери та колишні учасники.

«Ох буде гаряче», — пообіцяла Марина Узелкова.

«Ух, ну прям інтригуєте, — написали у коментарях. — Я вже відчуваю їхню крепатуру від першого дня».

РЕКЛАМА

«Я вже вболіваю за команду Марини», — зізналися у мережі.

«Нашу націю нічого не зламає! — додали у відповідь. — Хай хоч і ракети над головами летять! А проєкт треба зняти!!!»

«Цікаво яка концепція сезону? Конкурс нагадує 2-й сезон, висота невелика, має бути цікаво», — поділився враженнями переможець девʼятого сезону Павло Назаренко.

РЕКЛАМА

Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ Олексій Новіков розповів про випробування під час великої війни.

75

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить наприкінці тижня 23-25 травня

Доля простягне руку допомоги: на п'ять знаків зодіаку чекають на сюрпризи наприкінці тижня

«Газмережі» нагадали про правила заповнення платіжки за газ. Фото Pixabay

Гроші з картки спишуть, але платню за газ не зарахують: українцям нагадали про важливе правило

Унітаз, фото з відкритих джерел

Терти до нестями більше не потрібно: як легко позбутися вапняного нальоту в унітазі

Лічильники на воду потрібно перевіряти раз на чотири роки, фото з відкритих джерел

Українців знову змушують розкошелитись — на лічильники: кому доведеться платити

Наступний матеріал
Новини партнерів