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Буде гаряче: стартували зйомки популярного реаліті
Канал СТБ офіційно оголосив про початок зйомок десятого сезону реаліті про схуднення «Зважені та щасливі». Нагадаємо, проєкт останній раз виходив у ефір шість років тому. Новим ведучим шоу став актор та військовий Даніель Салем. Тренерами — фітнес-блогерка Марина Узелкова та найсильніший чоловік планети Олексій Новіков. Діетологиня — Світлана Фус.
На сторінці проєкту у соціальній мережі показали перші кадри зі зйомок, які проходили у Києві та назвали кількість учасників проєкту.
«16 учасників, відверті та дуже особисті історії, тренування та екстремальні випробування під наглядом наших експертів, щирі емоції і, як результат, вражаючі зміни — вже цієї осені! — повідомили продюсери. — Цей сезон буде особливим. Ми не просто худнемо — ми змінюємо життя заради того, аби стати сильнішими».
На початок зйомок відреагували шанувальники реаліті, тренери та колишні учасники.
«Ох буде гаряче», — пообіцяла Марина Узелкова.
«Ух, ну прям інтригуєте, — написали у коментарях. — Я вже відчуваю їхню крепатуру від першого дня».
«Я вже вболіваю за команду Марини», — зізналися у мережі.
«Нашу націю нічого не зламає! — додали у відповідь. — Хай хоч і ракети над головами летять! А проєкт треба зняти!!!»
«Цікаво яка концепція сезону? Конкурс нагадує 2-й сезон, висота невелика, має бути цікаво», — поділився враженнями переможець девʼятого сезону Павло Назаренко.
Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ Олексій Новіков розповів про випробування під час великої війни.75
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