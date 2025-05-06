«Я відчував моменти відчаю, навіть пробивало на сльози»: відверте інтерв’ю найсильнішої людини світу-2020, тренера «Зважених та щасливих» Олексія Новікова

Світовий рекордсмен та стронгмен Олексій Новіков став одним із тренерів нового сезону проєкту «Зважені та щасливі» (СТБ). Зйомки реаліті стартували після пʼятирічної перерви. Колегами по проєкту Олексія стали відома тренерка Марина Боржемська та дієтологиня Світлана Фус. Вперше ведучим «Зважених» буде актор та військовий Даніель Салем. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Олексій Новіков розповів, наскільки неочікуваним було запрошення на проєкт, згадав розмову з Василем Вірастюком та зізнався у власних проблемах з вагою.

«Телевізора вдома немає, проєкт я не дивився»

— Олексію, ви вперше стали тренером сезону проєкту «Зважені та щасливі». Наскільки несподіваним було запрошення?

ВІДЕО ДНЯ

- Насправді, дуже несподівано. Я навіть не дивився в той бік. Ніколи не брав участі в подібних проєктах, і думками був зовсім в іншому. У мене були свої плани на рік чи навіть два. І тут приходить запрошення, яке буквально вривається в мій графік і вносить корективи. Але я подумав: це класна нагода! Новий досвід, великий, глобальний проєкт, робота з людьми. До того ж це дуже доречно зараз, коли я відновлююсь після травм.

«Я дуже люблю перемагати», - каже Олексій Новіков

РЕКЛАМА

— Вагалися, ухвалюючи рішення?

— Ні, не вагався. Якщо цікаво — то йдеш. А мені цікаво. Чому я мав би сумніватися?

— Ви були серед глядачів цього шоу?

— Відверто — ні. Я професійний спортсмен, живу у своєму спорті. У мене телевізора вдома немає, тому я його не дивився. Щось десь в YouTube траплялося — якісь фрагменти, цікаві відео. Тобто я, звісно, розумів концепцію, знав, що це таке, але активно не слідкував.

РЕКЛАМА

— Василь Вірастюк, який колись теж був тренером проєкту, прокоментував ваше призначення словами: «Ще пошкодуєш». Ви з ним говорили?

— Так, ми спілкувались. Але це була приватна розмова. Думаю, було б некоректно озвучувати її зміст. Але у нього — своя думка, у мене — своя.

— Що вас найбільше зацікавило в цьому проєкті?

— Попрацювати в колективі, перевірити себе як тренера. У мене є свої погляди, які мені здаються досить новими. Можливо, я мало стежив за попередніми сезонами, але мені здається, не весь потенціал проєкту використано. Можна було б глибше працювати з людиною для досягнення результату. Плюс — це медійна робота. Це теж виклик, зовсім інше середовище — і я хочу в ньому проявитися.

РЕКЛАМА

«Моя проблема була у тому, що я… занадто легкий»

— Ви казали, що мали проблеми з вагою, але не з тієї сторони, про яку зазвичай думають…

— Моя проблема була у тому, що я… занадто легкий. Для участі у змаганнях мені треба було важити 110 кілограмів, а я був 102 чи 103. Памʼятаю, клав млинці в кишені, пив півтора літра води перед зважуванням, щоб потрапити в категорію. Це такий собі трюк. Але найсмішніше — я все одно виграв, хоча був найлегшим у категорії. Мені завжди було складно набрати вагу. Я багато працюю в залі, тренуюсь з величезними навантаженнями. Ти робиш вправу, поки не вийде. А в стронгу — це не просто «підняв штангу». Це техніка, тоннаж і складність. І коли додаєш усе разом — виходить, що набрати вагу ще складніше.

В стронгу - це не просто “підняв штангу”. Це техніка, тоннаж і складність

— А як із харчуванням? Ділилися, що колись їли по 12 разів на день!

— Було і таке. Це були важкі часи. Я не хочу їх згадувати, бо насправді все непросто. Зараз їм 3−5 разів на день, і мені комфортно. Але планую трохи змінити режим: їсти частіше, більше і корисніше.

— Чи є у вас якісь жорсткі табу на продукти?

— Заборон нема. Є речі, яких я уникаю: цукор, фастфуд, алкоголь, газовані солодкі напої — усе з низькою користю. Я це називаю продуктами з середнім коефіцієнтом корисності.

— Скільки раз на тиждень ви зараз тренуєтесь?

— Чотири-пʼять, але скоро буде пʼять-шість. Виставляю плани, цілі, і працюємо так протягом усього проєкту. Потім — зміна режиму, підготовка до змагань.

«Хотілося забрати паспорт у посольстві й повернутись додому»

— Відомо, що ви зустріли 24 лютого 2022 року за кордоном. Що відчували тоді?

— Перше, що хотілося — забрати паспорт у посольстві й повернутись додому. В країні війна, а я не вдома. Але другого березня у мене були змагання в Америці, я готувався до них довго. Тож залишився в Польщі, волонтерив через соціальну мережу, спав по три години. Це був повний треш.

— Чи відчували тоді моменти відчаю?

— І дуже сильні, навіть пробивало на сльози. Я не хочу вдаватися в деталі, але багато людей мені писали. І я розумів, що не зможу усім допомогти. І що, можливо, скоро їх не стане…

— Як ви тримаєтеся на четвертий рік війни? Що допомагає?

- Сім’я і друзі. У нас поповнення в сім’ї — маленький песик. Я дуже емоційно на нього реагую. Завжди думаю, як він там, як проходить адаптація. А взагалі я концентруюсь на собі. На тому, що я реально можу змінити. І це дуже важливо. Ділю великі цілі на маленькі кроки — і йду. Коли досягаєш навіть дрібних результатів, з’являється сенс і мотивація.

— За чим найбільше сумуєте з мирного часу?

— За тим, що не було тривог. За посмішками. Раніше це здавалося буденністю, а тепер — помічаєш такі миті і цінуєш.

— Що сказали б тим, хто вагається, чи варто йти на «Зважених»?

— Якщо вагаєтесь — це не для вас. Справді. На всю країну знайдеться 20 людей, які точно знають, що хочуть змінити своє життя. А якщо шукати мотивацію — то краще дивися проєкт вдома. Це про готовність, а не про вагання.

— З двох тренерів — вас та Марини Боржемської — переможе один. Наскільки для вас важливо бути найкращим?

— Звичайно, я дуже люблю перемагати. Але найголовніше для мене — гарна робота з командою і здоров’я учасників. Комфортна, ефективна робота. Хочу показати, що працювати можна інакше — але результат все одно буде. І так, я дам максимум. Але є фактори, які не залежать від мене.

— І наостанок: про що мрієте після Перемоги України?

- Я не мрію. Я планую, адже мрія — це щось, що не залежить від мене. А я люблю казати про щось конкретне. Хочу зробити подарунки своїм друзям, які воюють. Хочу, щоб вони вижили і повернулися додому. Дуже цього хочу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відома співачка зізналася у проблемах і розповіла, що почала все з нуля.

41

Читайте нас у Facebook