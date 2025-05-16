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Шоу-бізнес

Наслідок хронічного стресу: стартують зйомки популярного телепроєкту

16:53 16 травня 2025
Зважені та щасливі

Розпочинаються зйомки нового сезону популярного телепроєкту «Зважені та щасливі», який відновлюється після перерви у шість років. Його премʼєра відбудеться вже цієї осені. Нагадаємо, вперше ведучим реаліті стане військовий та актор Даніель Салем. Тренери проєкту — фітнес-блогерка Марина Боржемська та найсильніший чоловік планети Олексій Новіков. Експерти — лікарка-дієтологиня Світлана Фус та психолог Дмитро Карпачов.

Закінчився кастинг героїв, який тривав три місяці. Проєкт отримав близько 1000 анкет від кандидатів віком від 13 до 60 років з усіх куточків України. За словами продюсерів, серед охочих позбутися зайвої ваги порівну чоловіків та жінок, а кількість надісланих анкет ледь не найбільша в порівнянні з останніми сезонами «Зважених».

Відомо, що у десятому сезоні будуть 16 учасників. Найбільша вага серед них — 220 кілограмів, а разом вони важать понад дві з половиною тонни.

— Під час війни зайва вага — це не про слабкість чи відсутність сили волі, — прокоментувала старт зйомок Марина Боржемська. — Це наслідок хронічного стресу, виснаження, втрати опори й безперервної тривоги. Ми їмо не лише від голоду — ми намагаємося хоч якось втамувати біль, страх і втому. Саме тому так важливо підтримати людей, дати їм інструменти турботи про себе, а головне — відновити віру, що зміни можливі.

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Нагадаємо, ФАКТИ писали, що Марина Боржемська довела доньку до сліз.

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