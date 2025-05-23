«Молюся за тебе». Алла Пугачова публічно звернулась до онука Микити

Нещодавно онук Алли Пугачової Микита відзначив 34-й день народження і розповів по пригоду, в якій ледь не став жертвою «розбірок» між поліцією та кримінальними елементами.



Певно, співачка Алла Пугачова прочитала його розповідь, тому однією з перших привітала онука з днем народження.

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«З днем народження, коханий Микитко. Молюсь за тебе», — написала Алла Борисівна.

У відповідь Микита подякував бабусі, а також опублікував кілька своїх нових знімків і додав: «Вже 34! Хотілося б повернутися в минуле і знову все пройти… Може, дещо навіть поміняти встигнути. У будь-якому разі попереду ще стільки захоплюючих пригод!»

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Раніше стало відомо, що Микита Пресняков зменшив ціну на підмосковний особняк, який йому подарувала Алла Пугачова. У березні він виставив будинок на продаж за 152 млн рублів, але тепер просить на 22 млн менше. Особняк знаходиться у селі Бережки на першій лінії Істринського водосховища. Пугачова подарувала онуку цю нерухомість ще 2014 року. З продажу цього особняка Микита хоче купити нерухомість у США.

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Як відомо, Микита Пресняков живе у Лос-Анджелесі разом зі своєю дружиною, моделлю Оленою Красновою. Нещодавно у мережі з'явилися чутки про їхнє розставання, але Микита їх спростував. З чуток, він поїхав після оголошення мобілізації, через що зірвав спектакль та зйомки. Згодом він спростував ці чутки, а потім отримав у США громадянство. Зараз він знімає кліпи, пише музику та виступає зі своїм гуртом.

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