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- 19:14 ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим передали допомогу на фронт
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ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим передали допомогу на фронт
Голова ГО «Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії» Артем Колюбаєв разом із партнерами передав три автомобілі, рюкзаки для парамедиків і медичні засоби для потреб Збройних сил України.
Це частина великої волонтерської ініціативи, реалізованої спільно з фондом «Батальйон Волонтер» та Фундацією Techiia. За словами Артема Колюбаєва, спільними зусиллями на фронт уже передано майже 3 тисячі автомобілів, і допомога триває безперервно.
«Ці машини — не перші й точно не останні. Сьогодні ми передаємо три автомобілі разом із нашими партнерами, але попереду ще більше. Кожна така передача — це внесок у перемогу», — наголосив Колюбаєв.
До автівок додали спеціалізовані медичні рюкзаки для парамедиків, а також польове обладнання й медикаменти. Частину допомоги надали партнери з фонду RocMaidan, а окрему подяку висловили режисерці Лесі Моргунець-Ісаєнко, яка долучилася до збору.
«Це вже не перша партія медичних рюкзаків — таких передано понад сотню. І кожен із них може врятувати життя», — зазначив волонтер ГО Микола Чиханцов.
Артем Колюбаєв із перших днів повномасштабної війни підтримує українських військових. Зокрема, він разом з партнерами створив проєкт «Павутиння», у межах якого передають риболовецькі сітки для захисту позицій від дронів-камікадзе.
Допомога українській армії відбувається в тісній співпраці між організаціями, меценатами та волонтерами. Як зазначив представник БФ «Батальйон Волонтер» Роман Бочкала, транспорт і спорядження — це не розкіш, а реальні бойові засоби, які забезпечують мобільність, евакуацію поранених і виконання оперативних завдань.
Завдяки об’єднанню зусиль благодійників, таких як Артем Колюбаєв, і волонтерських ініціатив — українські захисники отримують необхідну підтримку в найгарячіших точках фронту.18
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