Холодно на заході, майже спекотно на сході та скрізь — дощі: синоптики обіцяють українцям «контрастні» вихідні 24 — 25 травня

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше спрогнозував погоду на поточний тиждень, уточнив інформацію щодо вихідних — суботи, 24 травня, та неділі, 25 травня.

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«У вихідні прогнозується нестійка погода, місцями з грозовими зливами та нерівномірним розподілом температури повітря — територія нашої країни наступні дві доби перебуватиме в умовах впливу різних повітряних мас. З південного сходу до нас надходитиме тепле та сухе повітря з Центральної Азії, а в західних регіонах встановиться прохолодна та волога погода. Результатом взаємодії різних за властивостями повітряних мас стануть дощі, часом значні, які випадатимуть переважно на Правобережжі України», — зазначив метеоролог.

Субота, 24 травня:

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У західних областях протягом доби очікується нестійка та холодна погода під впливом малорухомого атмосферного фронту. Пройдуть дощі, подекуди значні. Можливі грози та шквали у денний час до 15 — 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 °С, вдень +8…+13 °С.

У північних регіонах вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі; вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі у супроводі грози. В окремих пунктах можливий град та шквали 17 — 22 м/с. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+15 °С, вдень +20…+25 °С.

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть грозові дощі, можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

У південній частині країни та у Криму істотних опадів не передбачається, лише на Одещині у другій половині дня місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

У східних регіонах України вночі без опадів, вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

Прогноз погоди на 24 травня. Фото Укргідрометцентру

Неділя, 25 травня:

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У західній частині країни утримається холодна та волога погода. Вночі місцями, вдень на всій території регіону очікуються дощі, на Прикарпатті та Буковині значні, у Карпатах із мокрим снігом. Можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, у Вінницькій області та на Закарпатті +12…+17 °С.

У північних областях протягом доби очікуються короткочасні дощі та грози, вдень місцями пройдуть сильні зливи, можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 °С, вдень +20…+25 °С, на Київщині місцями +14…+19 °С.

У центральних регіонах очікується тепла погода без істотних опадів. Лише вдень у Черкаській та Кіровоградській областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

У південних регіонах істотних опадів не передбачається, лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень в Одеській області +17…+22 °С, на решті території регіону +23…+28 °С.

У східних областях очікується тепла погода без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

Прогноз погоди на 25 травня. Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, що метеоролог, прогнозуючи погоду в другій декаді травня, зазначав, що вона буде переважно вологою та прохолодную. На це вливатиме надходження холодного повітря з північних регіонів Європи.

Фото Pixabay

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