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В Ужгороді студент наклав на себе руки через не складене НМТ
В Україні сталося ще одне самогубство. В Ужгороді 16-річний студент загинув, вистрибнувши з шостого поверху гуртожитку. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
«В Ужгороді студент із Хуста вистрибнув з 6 поверху гуртожитку. З вікна гуртожитку культосвітнього училища в Ужгороді вистрибнув студент 2 курсу театрального відділення. На місці події працюють медики, які наразі намагаються його реанімувати. Обставини події з’ясовуються», — написав він.
За словами журналіста, врятувати студента не вдалось.
«Хлопець був родом із Хуста, навчався на 2-му курсі театрального відділення. Сьогодні він складав національний мультипредметний тест (НМТ) в Ужгородській школі № 1 на набережній Незалежності. Саме цей тест визначає, чи зможе студент вступити на бакалаврат, чи залишиться у коледжі», — повідомив Глагола.
За словами одного зі студентів, який стояв поруч із тілом і плакав, хлопець незадовго до трагедії на перерві усміхнувся й сказав: «Я, напевно, не здав це. Не здав НМТ…» Це — останні слова, які хтось чув від нього.
За словами Глаголи, у кімнаті хлопця знайшли його телефон. У чохлі — аркуш із написаним паролем від смартфона та коротким повідомленням: «Там все знайдете». У телефоні було передсмертне відео, в якому юнак пояснив своє рішення: він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків.
Як писали «ФАКТИ», кілька років тому застрелився курсант другого курсу Львівського університету внутрішніх справ.
Фото: mukachevo.net107
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