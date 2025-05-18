Смерть у Харківському ТЦК: поліція розповіла свою версію

В Україні, де триває загальна мобілізація, в Харкові 12 травня на території РТЦК та СП 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

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«Подія сталася 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою „самогубство“. Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває», — йдеться у повідомленні.

У соцмережах знайомі загиблого пишуть, що його, ймовірно, побили, і не вірять в історію з самогубством. За їхніми словами, його вдруге затримували — перша зустріч завершилася бійкою з представниками ТЦК.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно військовий побив мобілізованого у Вінницькому ТЦК.

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