Суркіс із онуком та Ярмоленко з батьками: «Динамо» відсвяткувало чемпіонський титул в УПЛ (фото, відео)

Київське «Дімамо» після нічиєї в останньому турі з «Колосом» (1:1) на рідній клубній арені відсвяткувало з уболівальниками 17-ї в історії команди титул чемпіона України з футболу.

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Новоспечені тріумфатори, які не програли в сезоні жодного з 30 матчів в УПЛ, повернулися на футбольне поле в компанії дружин та дітей. При цьому легенда «біло-синіх» Андрій Ярмоленко святкував чемпіонство зі своїми батьками, а президент «Динамо» Ігор Суркіс — з онуком (сином захисника «біло-синіх» Крістіана Біловара).

До речі, на оновленій клубній емблемі «Динамо» з нагоди 30-го в історії столичного гранду чемпіонського титулу (13 золотих медалей чемпіонату СРСР та 17 в українській лізі) з'явилася третя чемпіонська зірка. Як наголосили у клубі — зірка вдячності ЗСУ.

Завершилося вшанування столичних футболістів знаменитим хітом про «Динамо» у виконанні гурту «СКАЙ».

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Додамо, що у новому сезоні «Динамо» стартує у єврокубках із другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у фіналі Кубка України поступилося «Шахтарю» у серії пенальті.

Фото ФК «Динамо»

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