- 11:44 Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський про страшну атаку на Україну
- 11:23 Найгірший — «білорусь»: аналітики назвали чотири сценарії закінчення війни в Україні
- 11:12 Суркіс із онуком та Ярмоленко з батьками: «Динамо» відсвяткувало чемпіонський титул в УПЛ
- 10:56 Анджелині Джолі потрібен захисти від власної охорони? Актриса здивувала своєю поведінкою в Каннах
- 10:26 Уночі дрони атакували аеродром «Мігалово» у російській Твері та «відвідали» Тульську область
- 09:56 «Дуже смачний рецептик» від Івана Янюка: кисло-солодкі огірочки, які швидко готуються і мають неперевершений смак
- 09:26 ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць: кому чекати надбавки у червні
- 08:55 Наймасованіший удар: росія била по Україні «Іскандерами» та «Калібрами», атакувала «шахедами» та крилатими ракетами
- 08:18 Овнам — несподіване знайомство та цікава ідея, Левам — приплив сил: гороскоп і ритуал очищення від мольфара на 25 травня
- 24.05 22:27 Бум намистин: деякі нюанси цього тренду вас здивують
- 24.05 21:59 Фантастично смачні сирні булочки: готуються швидко та просто
- 24.05 21:30 Ліндсі Лохан після повернення до Голлівуду стикнулася з проблемами
Суркіс із онуком та Ярмоленко з батьками: «Динамо» відсвяткувало чемпіонський титул в УПЛ (фото, відео)
Київське «Дімамо» після нічиєї в останньому турі з «Колосом» (1:1) на рідній клубній арені відсвяткувало з уболівальниками 17-ї в історії команди титул чемпіона України з футболу.
Новоспечені тріумфатори, які не програли в сезоні жодного з 30 матчів в УПЛ, повернулися на футбольне поле в компанії дружин та дітей. При цьому легенда «біло-синіх» Андрій Ярмоленко святкував чемпіонство зі своїми батьками, а президент «Динамо» Ігор Суркіс — з онуком (сином захисника «біло-синіх» Крістіана Біловара).
До речі, на оновленій клубній емблемі «Динамо» з нагоди 30-го в історії столичного гранду чемпіонського титулу (13 золотих медалей чемпіонату СРСР та 17 в українській лізі) з'явилася третя чемпіонська зірка. Як наголосили у клубі — зірка вдячності ЗСУ.
Завершилося вшанування столичних футболістів знаменитим хітом про «Динамо» у виконанні гурту «СКАЙ».
Додамо, що у новому сезоні «Динамо» стартує у єврокубках із другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у фіналі Кубка України поступилося «Шахтарю» у серії пенальті.
Фото ФК «Динамо»50
Читайте нас у Facebook
Тигрів чекають одкровення, а Змії опиняться у центрі подій: східний гороскоп на 26 травня — 1 червня