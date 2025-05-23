У п'ятницю, 23 травня, за підсумками матчів 30-го туру в Олександрії та Києві визначився клуб, який склав компанію одеському «Чорноморцю» і вилетів напряму з української прем'єр-ліги. Ним став «Інгулець» із Петрового. Також стало відомо, що у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ зіграють полтавська «Ворскла» та столичний «Лівий берег».

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Їхні суперники в стиках визначаться після останнього туру в першій лізі. Поки що пряму путівку до елітного дивізіону завоював «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського, який тренує ексфутболіст збірної України Сергій Нагорняк.

Чемпіонат України. 30-й тур

23 травня (п'ятниця)

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«Інгулець» (Петрове) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Малиш, 73 — Кулач, 34). Юніорські склади — 3:4.

«Оболонь» (Київ) — «Лівий берег» (Київ) — 1:0 (Груша, 49). На 83-й хвилині вилучено Якиміва («Лівий берег»). Юніорські склади — 3:1.

В останньому, 30-му, турі УПЛ також зіграють: 24 травня (субота) — «Чорноморець» — «Олександрія» (13:00), «Рух» — «Шахтар» (15:30), «Динамо» — «Колос» (18:00), 25 травня (неділя) — «Верес» — ЛНЗ (15:30), «Полісся» — «Кривбас» (18:00), «Карпати» — «Зоря» (18:00).

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Становище команд:

1. «Динамо» — 69 очок (29 матчів);

2. «Олександрія» — 66 (29);

3. «Шахтар» — 61 (29);

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4. «Полісся» — 47 (29);

5. «Карпати» — 46 (29);

6. «Кривбас» — 46 (29);

7. «Рух» — 37 (29);

8. «Зоря» — 37 (29);

9. «Верес» — 35 (29);

10. «Колос» — 35 (29);

11. «Оболонь» — 32 (30);

12. ЛНЗ — 30 (29);

13. «Ворскла» — 27 (30);

14. «Лівий берег» — 26 (30);

15. «Інгулець» — 24 (30);

16. «Чорноморець» — 22 (29).

Бомбардири: 17 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Єгор Твердохліб («Кривбас»), Георгій Судаков («Шахтар»); 12 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 11 — Олексій Гуцуляк («Полісся»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»), Амбросій Чачуа («Карпати»); 8 — Петар Мічін, Пилип Будківський (обидва — «Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Ігор Краснопір («Карпати» / «Рух»); 6 — Ярослав Карабін («Рух»), Микола Шапаренко («Динамо»), Хуан Безерра, Теді Цара (обидва — «Олександрія»), Кевін («Шахтар»), Микола Гайдучик («Верес»); 5 — Олександр Зубков, Егіналдо (обидва — «Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Луан («Верес»), Андрій Цуріков («Колос»), Денис Янаков («Чорноморець»), Олександр Яцик («Зоря»), Мігель Кампуш, Кирило Ковалець (обидва -«Олександрія»), Очоа Батиста («Полісся»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар у фіналі Кубка України переміг у серії пенальті «Динамо».

Фото УПЛ

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