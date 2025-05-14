«Шахтар» у серії пенальті переміг «Динамо» і став 15-разовим володарем Кубка України: відеоогляд матчу

У середу, 14 травня, на Центральному стадіоні в Житомирі торішній переможець турніру донецький «Шахтар» та лідер УПЛ київське «Динамо», які зіграли в чемпіонаті країни внічию (2:2), визначили володаря Кубка України з футболу.

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Кубок України. Фінал

«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (по пенальті — 6:5)

«Шахтар»: Різник, Вінісус (Грам, 102), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон (Криськів, 62), Бондаренко (Назарина, 62), Судаков (Цуканов, 90), Педріньо (Аліссон, 62), Кевін, Егіналдо (Еліас, 46).

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«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко (Біловар, 111), Дубінчак (Вівчаренко, 105), Михайленко, Шапаренко (Бражко, 74), Ярмоленко (Волошин, 82), Буяльський (Піхальонок, 82), Кабаєв (Караваєв, 91), Ванат.

Голи: Еліас (64) — Ярмоленко (43).

Кубковий фінал (перший з 2018 року між «Шахтарем» та «Динамо») був для команди Маріно Пушича останнім шансом хоч якось скрасити, за великим рахунком, провальний сезон. Адже у чемпіонаті донеччани, швидше за все, вперше у XXI столітті фінішують нижче за друге місце. А для підопічних Олександра Шовковського це був відмінний шанс не лише вперше за чотири роки обіграти непримиренного суперника (8 матчів поспіль без перемог у всіх турнірах), а й оформити в сезоні золотий «дубль», адже чемпіонство у «біло-синіх» практично в кишені.

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З перших хвилин зустрічі суперники влаштували футбольні шахи. З легкими сутичками та практично без гольових моментів (удари у площину — 0:1). До 43-ї хвилини, коли комбінація динамівців за участю Шапаренка та Дубінчака завершилася влучним ударом Ярмоленка — 0:1.

Після перерви ситуація на полі була схожою. Хіба що сутички стали серйознішими. «Шахтар» після серії замін відігрався на 64-й хвилині. «Обрізка» Шапаренка закінчилося передачею на бразильця Еліаса, який випередив Попова та забив свій дебютний м'яч за «помаранчево-чорних» — 1:1.

Основний час переможця не визначив, як і додаткові 30 хвилин. А в серії пенальті успіх сприяв «Шахтарю» — 6:5 (вирішальним став удар динамівця Караваєва, який відбив Різник), що завоював путівку до Ліги Європи.

«Шахтар» втретє поспіль обіграв у фіналі «Динамо» і 15-й раз в історії став володарем Кубка України, збільшивши відрив від «біло-синіх» за кількістю перемог у турнірі (13).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у чемпіонських перегонах УПЛ за два тури до фінішу випереджає команду Руслана Ротаня на 5 очок.

Фото ФК «Шахтар»

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