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Стало відомо, чому принц Гаррі стукав у чужі двері в Лондоні

13:47 25 травня 2025
Принц Гаррі, фото MEGA

З'явилося пояснення тривожної поведінки принца Гаррі, який кілька тижнів тому був помічений у Лондоні, коли стукав у двері незнайомих людей.

Про це пише RadarOnline з посиланням на очевидців події.

Нагадаємо, камери відеоспостереження зафіксували герцога Сассекського на початку місяця, коли він намагався знайти будинок старого знайомого: він забув адресу і, зрозумівши свою помилку, швидко відступив.

При цьому стан Гаррі цілком зрозумілий: інцидент стався того ж дня, коли суд відхилив його позов про відновлення державної охорони на час перебування у Великій Британії. На користь цієї версії говорить зовнішній вигляд принца: він був у тому ж синьому костюмі, що і на судовому слуханні.

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Зрозуміло, після такого шокуючого рішення суду Сассекс був не зовсім у собі. При цьому, за словами очевидців, нічого примітного у поведінці Гаррі не було.

«Він зателефонував у двері, йому сказали, що помилився адресою, і він одразу пішов. Нічого підозрілого. Ні наркотиків, ні нервового зриву», — пояснив інсайдер.

Проте сусіди були вкрай здивовані, дізнавшись, що до них завітала королівська особа. Один із них зазначив: «Два будинки, в які він стукав, знаходяться на протилежних кінцях вулиці довжиною приблизно пів кілометра. Це трохи дивно — здавалося, він зовсім не знав, до якого будинку прямує. Не думаю, що хтось просто так почав би ходити вулицею і стукати у двері — особливо якщо почуваєшся небезпечно».

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Нагадаємо, зараз принц Гаррі з Меган Маркл та дітьми мешкає у США. Пара разом вже сім років. Експертка з мови тіла прокоментувала стосунки принца та його дружини.

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