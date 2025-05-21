«Сверблячка сьомого року»: експертка з мови тіла прокоментувала стосунки принца Гаррі та Меган Маркл

У понеділок, 19 травня, Меган Маркл та принц Гаррі, які нещодавно підтримали Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц у протистоянні з батьками, святкували сьому річницю весілля.

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На Заході існує теорія, яка має назву «Сверблячка сьомого року» (на честь однойменного фільму з Мерлін Монро), яка говорить про те, що романтичні партнери через сім років після весілля можуть відчувати зниження задоволеності та потенційний неспокій.

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс, на прохання представників ЗМІ, прокоментувала стосунки між принцом Гаррі та Меган Маркл, пише Express.



За словами Джуді, сім років насправді змінили взаємини пари. Так, Меган намагається посилювати публічні прояви прихильності до свого чоловіка, щоб довести світові, що вони «люблять ще більше, ніж раніше».

«Реакція Меган на будь-які загрози страшної „семирічної сверблячки“ в їхньому шлюбі, схоже, полягала в тому, щоб натиснути на газ з погляду виконання любовних, тактильних поз і видати кілька цитат, що настільки ж фонтанують, щоб довести світові, що вони закохані ще більше, ніж раніше», — вважає експертка.

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Говорячи про першу в історії появу Меган як гості подкасту, а не ведучої, вона додала:

«Під час свого недавнього інтерв'ю в подкасті вона знову була в режимі повного «фонтану», розповідаючи ведучому, як сильно «Ейч» (перша літера імені Harry) любить її, і який він «лис», внаслідок чого у ведучої були «мурашки по всьому тілу від сильних емоцій», — розповіла журналістка.

Також Джуді вважає, що сигнали Меган показують, що вона трохи активізувалася з точки зору більшої домінантності і намагається більше знаходиться на публіці. Гаррі ж все більше виконує роль «Запасного», який чекає, поки дружина першою привітає господарів, а потім слідує за Меган, коли вони заходять до будинку.

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Втім, експертка відмовилась зробити висновки щодо того, до чого може призвести така поведінка Сасекссів на сьомому році подружнього життя.

А тим часом принц Вільям ввів незвичну заборону у королівському палаці. Членам королівської родини, а також тим, хто працює у палаці, забороняється обговорювати Гаррі, що підкреслює напруженість у стосунках між братами й небажання спілкуватися.

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