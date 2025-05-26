У водяних знаків емоції можуть вийти на перший план, а земні знаки шукатимуть стабільності: гороскоп на понеділок, 26 травня

Після того, як планета Сатурн перейде у знак Овна і перебуватиме в ньому до 1 вересня цього року, життя багатьох людей зміниться.

Що чекає на знаки зодіаку 26 травня, розповідає гороскоп, складений професійними астрологами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овни відчують приплив сил, але важливо спрямувати енергію у конструктивному напрямку. День підходить для обговорень, переговорів та врегулювання робочих моментів. Будьте уважними до дрібниць. Але не варто нав'язувати свою думку.

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Телець

На Тельців чекає приємний сюрприз, особливо у фінансовій сфері. Але не робіть ілюзій щодо обіцянок оточення, будьте уважні з документами.

Близнюки

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Близнюки на порозі чогось нового — приємних зустрічей та несподіваних новин. Але не розкидайтеся — хтось може використати вашу відкритість у своїх цілях.

Рак

Ракам, можливо, доведеться вирішувати питання, які давно відкладали. Не біжіть від емоцій — проживіть їх, щоб звільнити місце для нового. Робочі завдання вимагатимуть зосередженості, уникайте поспішних рішень.

Лев

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День сприятливий для публічних виступів, презентацій та ініціатив. Головне — не забувати про дипломатію, особливо у розмові з начальством. Інтуїція особливо загострена — довіртеся їй.

Діва

Діви мають шанс на просування у роботі, особливо якщо проявите ініціативу. Фінансова тема буде важливою: можливі витрати, а й доходи. Не нехтуйте турботою про здоров'я.

Терези

У Терезів можливі складнощі у прийнятті рішень. Не поспішайте, візьміть паузу. У роботі — важлива розмова чи пропозиція, яка потребує дипломатії. В особистих відносинах шанс налагодити хитку гармонію.

Скорпіон

День підійде для рішучих кроків, але якщо ви впевнені в мотивах. Інтуїція буде на висоті, особливо у питаннях, де логіка безсила. Будьте обережні у фінансових справах.

Стрілець

У Стрільців можливі несподівані поїздки, зустрічі, які варто використати. У роботі шанс проявити себе, особливо в нестандартній ситуації. Люди шукатимуть у вас поради.

Козоріг

Козорогам зірки подадуть знак, що настав час зупинитися і переформатувати підхід до завдань. Не беріть на себе більше, ніж потрібно, особливо у професійній сфері. Фінансові питання вимагатимуть уваги, можливі хороші новини, якщо ви діяли продумано.

Водолій

День підійде для роздумів, побудови нових планів та спілкування з однодумцями. Сприятливий для старту нових проєктів, особливо творчих. Можливі нестандартні пропозиції — не поспішайте відмовлятися.

Риби

Рибам важливо зберегти власні межі. День буде сповнений натяків та півтонів — прислухайтеся до інтуїції. У роботі — можливий емоційний струс, але він призведе до зростання. Будьте обережні з грошима.

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