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У водяних знаків емоції можуть вийти на перший план, а земні знаки шукатимуть стабільності: гороскоп на понеділок, 26 травня
Після того, як планета Сатурн перейде у знак Овна і перебуватиме в ньому до 1 вересня цього року, життя багатьох людей зміниться.
Що чекає на знаки зодіаку 26 травня, розповідає гороскоп, складений професійними астрологами.
Овен
Овни відчують приплив сил, але важливо спрямувати енергію у конструктивному напрямку. День підходить для обговорень, переговорів та врегулювання робочих моментів. Будьте уважними до дрібниць. Але не варто нав'язувати свою думку.
Телець
На Тельців чекає приємний сюрприз, особливо у фінансовій сфері. Але не робіть ілюзій щодо обіцянок оточення, будьте уважні з документами.
Близнюки
Близнюки на порозі чогось нового — приємних зустрічей та несподіваних новин. Але не розкидайтеся — хтось може використати вашу відкритість у своїх цілях.
Рак
Ракам, можливо, доведеться вирішувати питання, які давно відкладали. Не біжіть від емоцій — проживіть їх, щоб звільнити місце для нового. Робочі завдання вимагатимуть зосередженості, уникайте поспішних рішень.
Лев
День сприятливий для публічних виступів, презентацій та ініціатив. Головне — не забувати про дипломатію, особливо у розмові з начальством. Інтуїція особливо загострена — довіртеся їй.
Діва
Діви мають шанс на просування у роботі, особливо якщо проявите ініціативу. Фінансова тема буде важливою: можливі витрати, а й доходи. Не нехтуйте турботою про здоров'я.
Терези
У Терезів можливі складнощі у прийнятті рішень. Не поспішайте, візьміть паузу. У роботі — важлива розмова чи пропозиція, яка потребує дипломатії. В особистих відносинах шанс налагодити хитку гармонію.
Скорпіон
День підійде для рішучих кроків, але якщо ви впевнені в мотивах. Інтуїція буде на висоті, особливо у питаннях, де логіка безсила. Будьте обережні у фінансових справах.
Стрілець
У Стрільців можливі несподівані поїздки, зустрічі, які варто використати. У роботі шанс проявити себе, особливо в нестандартній ситуації. Люди шукатимуть у вас поради.
Козоріг
Козорогам зірки подадуть знак, що настав час зупинитися і переформатувати підхід до завдань. Не беріть на себе більше, ніж потрібно, особливо у професійній сфері. Фінансові питання вимагатимуть уваги, можливі хороші новини, якщо ви діяли продумано.
Водолій
День підійде для роздумів, побудови нових планів та спілкування з однодумцями. Сприятливий для старту нових проєктів, особливо творчих. Можливі нестандартні пропозиції — не поспішайте відмовлятися.
Риби
Рибам важливо зберегти власні межі. День буде сповнений натяків та півтонів — прислухайтеся до інтуїції. У роботі — можливий емоційний струс, але він призведе до зростання. Будьте обережні з грошима.
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