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Сатурн вступає в силу: хто отримає ключі від щастя
Сьогодні, 25 травня, мольфар Макс Гордєєв пропонує провести дуже потужний ритуал очищення, який поверне радість в життя.
А українська астрологиня Катерина Соловйова нагадує, що саме в цей день починається особливий період — Сатурн заходить в Риби, пише Styler.
Для когось це стане особливим сюрпризом, а комусь це принесе випробування.
«25 травня Сатурн, планета мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми, робить інгресію до знаку Овен, де перебуватиме до 1 вересня 2025 року, коли через свою ретроградність знову повернеться до Риб», — розповіла астрологиня.
«Остаточно він зайде до першого знаку Зодіаку 14 лютого 2026 року, а залишить його 13 квітня 2028 року. Востаннє він перебував там з квітня 1996 до березня 1999 року», — додала вона.
Це, зазначила Соловйова, одне з найскладніших положень для «володаря кілець» Сонячної системи. Воно може зумовити хвилю проявів жорстокості, боротьби зі справжніми та вигаданими ворогами.
Уважними з дією Сатурна у період з 25 травня до 1 вересня 2025 року та з 14 лютого до 13 квітня 2026 року треба бути: Овнам, Ракам, Терезам, Козорогам.
Також астрологиня радить не втрачати пильність всім, в чиїх індивідуальних гороскопах у цих знаках розміщуються головні астрологічні елементи.
А от позитивний вплив планети відчують: Лев, Стрілець, Близнюки, Водолій.
А ще пощастить тим, в кого там знаходяться основні об’єкти радиксу.
«У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язану з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру», — пояснила Соловйова.
А ще одна тарологиня вирішила дізнатись відповідь на запитання: як довго буде продовжуватись війна.
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