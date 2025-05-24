Все життя присвятив армії: на війні поліг захисник із Хмельниччини

На Хмельниччину «на щиті» повернувся ще один захисник України. Славутська громада віддала шану людині, яка стала справжнім уособленням мужності, відданості та любові до Батьківщини — Олександру Полончуку. Його ім’я не просто вписане в список загиблих. Це історія життя, повного жертовності, обов’язку і любові, повідомляє міська рада. Йому навіки 50 років.

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«Шлях Олександра був визначений долею — служити людям. Він здобув освіту у Рівненському медичному училищі, став фельдшером і працював у службі швидкої допомоги міської лікарні Славути. Він рятував життя, тримав за руку тих, кому було страшно, і дарував надію там, де її майже не залишалося. Та цього йому було замало. Олександр вступив до Київського інституту Сухопутних військ, здобув повну вищу освіту за спеціальністю „Транспортні засоби високої прохідності“ та став інженером-механіком. І відтоді — служба Батьківщині. Молодий лейтенант Полончук розпочав свій офіцерський шлях в 1998 році у військовій частині А-1766 у Славуті як командир танкового взводу. Але він був не просто командиром. Він був тим, хто надихає, хто веде за собою — людиною честі, людиною прикладу», — йдеться у повідомлені.

Після розформування частини Олександр Полончук продовжив службу у Яворові на Львівщині, тоді у військовій частині А1358. У 2014 році став на захист країни. У 2016−2018 роках він брав участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей.

«У серпні 2018 року році вийшов на пенсію за вислугою років у званні майора. Здавалося б — час жити спокійно, поряд із рідними, берегти кожну мить. Та серце справжнього Воїна не могло лишатися осторонь, коли 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення. У квітні його мобілізували. 14 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівка Синельниківського району майор загинув… Для родини він був незамінним. Любив понад усе свою донечку Настуню, беріг батьків, підтримував друзів. У ньому було стільки світла, що вистачало на всіх навколо», — розповіли земляки героя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині загинув боєць з Одещини Микита Деордіца, на рахунку якого десятки блискуче виконаних бойових завдань.

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