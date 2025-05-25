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Вона давно про це мріє: велика зміна в житті Анджеліни Джолі не за горами
Анджеліна Джолі, яка здивувала своєю поведінкою в Каннах, давно хоче покинути США, проте з певних причин раніше не могла цього зробити. Це тому, що її угода про опіку з колишнім чоловіком Бредом Піттом передбачає, що їхні діти-близнюки, Вів'єн та Нокс Джолі-Пітт, повинні жити в Каліфорнії, поки їм не виповниться 18 років.
Зараз до цього віку залишилися місяці, і джерело повідомило: «Варто повірити, що вона вже починає планувати. Це те, чого вона хотіла роками, і дата нарешті вже близько», пише Geo.tv.
Але діти пари йдуть у «різних напрямках», і інсайдер вказав на труднощі, з якими може зіткнутися Анджеліна, збираючи їх під одним дахом:
«Вона хоче створити домашню базу, яка задовольнятиме всі потреби її дітей, а також її власні. Ускладнює те, що всі вони йдуть у різних напрямках. Вона б дуже хотіла, щоб усі діти поїхали з нею до Камбоджі, але це нереально, тому Лондон може бути кращим компромісом. Він знаходиться лише за шість годин від Нью-Йорка, водночас задовольняє її потребу у більших змінах».
Зірка «Розкрадачки гробниць» в минулому зізнавалася, що мріє жити за межами США. «Я б хотіла жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Зараз мені доводиться жити там, де вирішить жити їхній батько», — сказала вона у 2019 році.
За словами джерел, Джолі любить Камбоджу та Британію, а саме Лондон, крім того, їй завжди подобалась Франція. Зірка володіє будинками у США (в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку) і в Камбоджі.
Нещодавно повідомлялося, що вигляд старшої доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, що виходила з лікарні, схвилював шанувальників.63
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