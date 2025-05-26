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Події

Попереду мало бути ще стільки перших дзвінків: у Коростишеві російська ракета вбила трьох дітей з однієї родини

10:22 26 травня 2025
Діти родини Мартинюків, убиті під час обстрілу росіянами Коростишева

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 25 травня постраждало місто Коростишів, що на Житомирщині. Є загиблі, серед них — діти з однієї родини. Всі вони — учні ліцею № 1 імені Густава Олізара, повідомили у навчальному закладі.

«Сьогодні внаслідок жорстокої нічної атаки ми втратили трьох наших дітей. Учні нашого ліцею — одинадцятикласник Роман Мартинюк, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав — більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям… У Роми через лічені дні мав бути випускний — день, якого він чекав із надією та мріями. А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів, щасливих моментів дитинства… Але все це обірвала війна. Нам болить. Усій шкільній родині», — розповіли подробиці про вбитих дітей.

Додамо, що у неділю під час тривоги над Україною збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БпЛА.

Усі бажаючі, додали у навчальному закладі, можуть долучитися до збору коштів на допомогу цій родині, щоб підтримати їх у цей надзвичайно важкий час, перерахувавши кошти на карту 4 441 111 140 139 522.

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Раніше «ФАКТИ» публікували заяву Зеленський про страшну атаку на Україну. Президент України сказав, що мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна.

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