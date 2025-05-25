Уночі дрони атакували аеродром «Мігалово» у російській Твері та «відвідали» Тульську область

Ніч на 25 травня була гучною не тільки в Україні, а й «за-порєбриком». Зокрема, до мешканців Тульської та Тверської областей росії «завітали «українські безпілотники.

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У Тверській області місцеві жителі чули вибухи та стрілянину. Тамтешній губернатор Руденя підтвердив, що у районі Мігалово було нібито збито 5 БпЛА.



Місцеві жителі також повідомляли, що безпілотники атакували «Мігалово» — аеродром на околиці Твері, поблизу колишнього військового містечка. Це аеродром спільного базування авіації міноборони та цивільної авіації (мінтранспорту).

Також вибухи знову лунали у Тульській області. Тамтешня влада заявила про знищення 4 БпЛА та падіння уламків дрона у дворі багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

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Згідно з відкритими даними, на аеродромі “Мігалово” дислокується 196-й військово-транспортний авіаційний полк, в/ч 41486, який у свою чергу входить до складу 12 гвардійської військово-транспортної авіаційної Мінської дивізії.

Також у Мігаловому дислокується ВАТ «Державна авіакомпанія „224 Літний загін“» – російське авіаційне підприємство, яке є дочірньою структурою Міністерства оборони РФ. У 2023 році загін потрапив під блокуючі санкції США за перевезення особового складу та техніки ПВК «Вагнер». Під санкції також потрапив 41 літак льотного загону. Знаходиться також під санкціями країн ЄС, України та Великої Британії.

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Зазначимо, що 24 травня у Новомосковську Тульської області був уражений хімкомбінат «Азот». А у ніч проти 23 і 24 травня під ударами БпЛА опинився Єлець у Липецькій області. Там розташований завод «Енергія», який виготовляє батареї для авіабомб та ОТРК «Іскандер».

В ніч на 21 травня українські дрони атакували військовий завод в Орловській області.

До речі, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 25 травня сили ППО знищили 45 ракет та 266 шахедів.

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Цієї ночі противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу противника:

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська обл. — рф.);

- 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська обл., акваторія Чорного моря);

- 1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);

- 298-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, „Калібр“, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено. Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Нагадаємо напередодні ворог також завдав удару по Україні. Тоді основною ціллю був Київ та область. Столицю атакували «шахеди» та балістика. Атака на регіон тривала понад сім годин. Тоді Сили ППО знищили шість ракет й 128 ударних безпілотників типу «Shahed», а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, крім того 117 дронів-імітаторів були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

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