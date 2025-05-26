Сад Дженніфер Еністон на даху її колишнього пентхауса став трендом 2025 року

Завдяки головній ролі в популярному ситкомі дев'яностих «Друзі», Дженніфер Еністон, яка страждає від переслідувача, давно стала у певному сенсі символом Нью-Йорка. Хоча 55-річна акторка насправді живе в Бел-Ейр, раніше вона володіла гламурним пентхаусом за 11 мільйонів доларів за адресою 299 West 12th Street у Вест-Віллидж. Це район, відомий своїми артистичними мешканцями та дизайнерськими бутиками, пише Hello.

ВІДЕО ДНЯ

Вінцем цього простору залишається неймовірний сад на даху з солярієм та захоплюючими панорамними видами на річку Гудзон.

«Колишній сад Дженніфер чудово використовує доступний простір і справді практичний, — розповідає Кріс Боннетт, засновник GardeningExpress.co.uk. — Пергола — це чудовий спосіб отримати додаткову тінь, щоб захистити рослини, які не люблять перебувати під різкими прямими сонячними променями. Вертикальні конструкції та шпалери — ще один спосіб максимально використати простір у саду, оскільки ви можете посадити в'юнкі рослини та додати ще більше кольору та зелені».

Дизайнер інтер'єрів та засновник Touched Interiors Кунал Трехан також захоплений архітектурною структурою саду.

РЕКЛАМА

«Білий павільйон у стилі зимового саду надає простору вишуканого, майже романтичного характеру, чудово контрастуючи з навколишньою цегляною кладкою та сучасним міським горизонтом, — каже він. — Це поєднання класичного шарму та сучасних краєвидів створює сад, який одночасно є позачасовим та самобутнім».

Завдяки своїй красі та захопленню фахівців сад залишається в тренді цього року.

«У 2025 році дизайн садів охоплює все більше людей, а відкриті простори стають спокійними, відновлювальними святилищами, які поєднують нас з природою, — пояснює Кунал. — Цей сад чудово відображає актуальний напрямок, з акцентом на натуральні текстури, продумані посадки та простори, призначені для відпочинку та роздумів».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що одкровення Дженніфер Еністон про її собак викликають сльози на очах.

24

Читайте нас у Facebook