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Сад Дженніфер Еністон на даху її колишнього пентхауса став трендом 2025 року

21:31 26 травня 2025
Дженніфер Еністон у саду на даху

Завдяки головній ролі в популярному ситкомі дев'яностих «Друзі», Дженніфер Еністон, яка страждає від переслідувача, давно стала у певному сенсі символом Нью-Йорка. Хоча 55-річна акторка насправді живе в Бел-Ейр, раніше вона володіла гламурним пентхаусом за 11 мільйонів доларів за адресою 299 West 12th Street у Вест-Віллидж. Це район, відомий своїми артистичними мешканцями та дизайнерськими бутиками, пише Hello.

Вінцем цього простору залишається неймовірний сад на даху з солярієм та захоплюючими панорамними видами на річку Гудзон.

«Колишній сад Дженніфер чудово використовує доступний простір і справді практичний, — розповідає Кріс Боннетт, засновник GardeningExpress.co.uk. — Пергола — це чудовий спосіб отримати додаткову тінь, щоб захистити рослини, які не люблять перебувати під різкими прямими сонячними променями. Вертикальні конструкції та шпалери — ще один спосіб максимально використати простір у саду, оскільки ви можете посадити в'юнкі рослини та додати ще більше кольору та зелені».

Дизайнер інтер'єрів та засновник Touched Interiors Кунал Трехан також захоплений архітектурною структурою саду.

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«Білий павільйон у стилі зимового саду надає простору вишуканого, майже романтичного характеру, чудово контрастуючи з навколишньою цегляною кладкою та сучасним міським горизонтом, — каже він. — Це поєднання класичного шарму та сучасних краєвидів створює сад, який одночасно є позачасовим та самобутнім».

Завдяки своїй красі та захопленню фахівців сад залишається в тренді цього року.

«У 2025 році дизайн садів охоплює все більше людей, а відкриті простори стають спокійними, відновлювальними святилищами, які поєднують нас з природою, — пояснює Кунал. — Цей сад чудово відображає актуальний напрямок, з акцентом на натуральні текстури, продумані посадки та простори, призначені для відпочинку та роздумів».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що одкровення Дженніфер Еністон про її собак викликають сльози на очах.

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