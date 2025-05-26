- 21:31 Сад Дженніфер Еністон на даху її колишнього пентхауса став трендом 2025 року
- 21:01 Підживлення капусти перед посадкою: зміцнить корені та захистить від хвороб
- 20:45 «Подавайте борщ у глиняному посуді з салом та пампушками з часником», — кулінарка Оксана Вознюк
- 20:33 «Серце завжди залишалося тут, на рідній землі»: під Покровськом загинув воїн з Хмельниччини
- 20:22 Favbet Foundation та FAST навчають рятувати життя: новий етап тренінгів для учнів спортивного ліцею
- 20:06 Простий десерт з полуницею: ідеальна знахідка, коли хочеться солоденького
- 19:44 Окупанти формують умови для наступу на Костянтинівку, — аналітики
- 19:18 Довелося піти наперекір: Віталій Козловський озвучив, де взяв гроші на покриття боргу
- 19:14 Зачекайте кілька хвилин: навіщо прогрівати двигун автомобіля влітку
- 19:02 Ракам — «Колесо Фортуни» та переломний момент, Скорпіонам — «Колесниця» та важливе рішення: Таро-прогноз на 27 травня
- 18:34 До осені росія повністю вичерпає запаси радянської бронетехніки: аналітики про літній наступ окупантів
- 18:12 Урожай забезпечить Місяць: календар городника на червень-2025
Сад Дженніфер Еністон на даху її колишнього пентхауса став трендом 2025 року
Завдяки головній ролі в популярному ситкомі дев'яностих «Друзі», Дженніфер Еністон, яка страждає від переслідувача, давно стала у певному сенсі символом Нью-Йорка. Хоча 55-річна акторка насправді живе в Бел-Ейр, раніше вона володіла гламурним пентхаусом за 11 мільйонів доларів за адресою 299 West 12th Street у Вест-Віллидж. Це район, відомий своїми артистичними мешканцями та дизайнерськими бутиками, пише Hello.
Вінцем цього простору залишається неймовірний сад на даху з солярієм та захоплюючими панорамними видами на річку Гудзон.
«Колишній сад Дженніфер чудово використовує доступний простір і справді практичний, — розповідає Кріс Боннетт, засновник GardeningExpress.co.uk. — Пергола — це чудовий спосіб отримати додаткову тінь, щоб захистити рослини, які не люблять перебувати під різкими прямими сонячними променями. Вертикальні конструкції та шпалери — ще один спосіб максимально використати простір у саду, оскільки ви можете посадити в'юнкі рослини та додати ще більше кольору та зелені».
Дизайнер інтер'єрів та засновник Touched Interiors Кунал Трехан також захоплений архітектурною структурою саду.
«Білий павільйон у стилі зимового саду надає простору вишуканого, майже романтичного характеру, чудово контрастуючи з навколишньою цегляною кладкою та сучасним міським горизонтом, — каже він. — Це поєднання класичного шарму та сучасних краєвидів створює сад, який одночасно є позачасовим та самобутнім».
Завдяки своїй красі та захопленню фахівців сад залишається в тренді цього року.
«У 2025 році дизайн садів охоплює все більше людей, а відкриті простори стають спокійними, відновлювальними святилищами, які поєднують нас з природою, — пояснює Кунал. — Цей сад чудово відображає актуальний напрямок, з акцентом на натуральні текстури, продумані посадки та простори, призначені для відпочинку та роздумів».
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що одкровення Дженніфер Еністон про її собак викликають сльози на очах.24
Читайте нас у Facebook
Овни отримають вигідну пропозицію, а у Близнюків попереду несподіваний поворот: фінансовий гороскоп на тиждень 26 травня — 1 червня
Ракам — «Колесо Фортуни» та переломний момент, Скорпіонам — «Колесниця» та важливе рішення: Таро-прогноз на 27 травня
Улюблена страва аристократів і голлівудських красунь: фермер з Полтавщини відроджує вирощення спаржі, забороненої більшовиками