Одкровення Дженніфер Еністон про її собак викликають сльози на очах

Дженніфер Еністон прагне знайти коханого, який має любити собак, і може бути відома як Рейчел із серіалу «Друзі», але для своїх собак, Клайдео та Честерфілда, вона просто мама. У новому емоційному пості зірка написала про те, як любов собаки змінює життя.

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Кліп із підписом «любов до цуценят» показав собак Еністон, Клайдео та Честерфілда, які є її найкращими компаньйонами, пише yahoo.

Клайдео та Честерфілд

«Бути любимим яким би ти не був, і знати, що ти б зупинив час для них, якби міг, — каже вона. — Частина будинку, яка не має естетичного вигляду, очікування біля дверей, коли вони знають, що ви йдете, страх, що без них не було б сенсу — все це лише доказ того, що тут живе собака».

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Любов Еністон до своїх собак глибока. Вона написала дитячу книгу про милого Клайдео та розробила шампунь для собак «Цуценяча любов» під своїм брендом догляду за волоссям LolaVie.

100% виручених коштів йде «для допомоги у порятунку та надання притулку домашнім тваринам, які терміново потребують догляду», що є неймовірним свідченням того, як колись врятовані собаки змінили її життя на краще.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому Дженніфер Еністон приховує особисте життя.

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