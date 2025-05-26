Час змін та ініціатив: п'яти знакам зодіаку Удача посміхнеться в останній тиждень травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, розповіли, кому пощастить в останній тиждень травня. Енергія цих днів буде насиченою, багатошаровою та сприятливою для змін, ініціатив та особистісного зростання, інформує slovofraza.com.

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Риби

Ваша інтуїція загостриться — це допоможе ухвалювати точні рішення у коханні та роботі. Можливі романтичні зустрічі, творчі прориви та несподівані пропозиції. Особливу увагу варто приділити снам та знакам — у них буде приховано важливе значення. Гроші можуть прийти несподівано. Довіртеся течії життя — вона веде у правильному напрямку.

Близнюки

Тиждень обіцяє натхнення та приплив енергії. Ви будете на піку харизми та ініціативності. Це чудовий час для самореалізації, спілкування та творчості. Можливі доленосні зустрічі та фінансові бонуси. Сміливо заявляйте про себе — світ готовий слухати.

Лев

Зірки сприяють вашому успіху. Впевненість та лідерство принесуть визнання та нові можливості у кар'єрі. Чекайте на підтримку від оточення та вигідні пропозиції. Зараз ідеальний момент втілити амбітну мрію — дійте.

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Терези

Тиждень подарує емоційну рівновагу та ясність. Гарний час для покращення стосунків, кар'єри та творчих проєктів. Ваші ідеї почують, а ініціативу буде винагороджено. Можливі фінансові сюрпризи та романтичні повороти.

Стрілець

На вас чекає піднесення сил і натхнення. Тиждень підходить для початку нових справ, подорожей та важливих рішень. Можливі несподівані, але перспективні пропозиції та цінні знайомства. Зміцнюйте зв'язки та будьте відкриті змінам — вони на краще.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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