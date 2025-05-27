ЄС готує новий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз розглядає можливість введення нових санкцій проти росії, спрямованих на посилення економічного тиску та обмеження її здатності фінансувати військові дії. Як повідомляє Bloomberg, у планах є відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, зниження граничної ціни на російську нафту та заборона будівництва газопроводу «Північний потік».

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Окрім цього, новий пакет санкцій може включати додаткові торговельні обмеження на суму близько 2,5 млрд євро, а також посилений контроль над «тіньовим флотом» російських нафтових танкерів. За даними Bloomberg, ЄС також обговорює можливість введення санкцій проти фінансових установ, які можуть сприяти підтримці російських військових операцій.

Рішення щодо термінів введення санкцій ще не ухвалене, адже такі обмеження потребують одностайної підтримки всіх країн-членів ЄС. Водночас Німеччина вже висловила згоду щодо санкцій проти газопроводу «Північний потік», що може посилити позицію Європи у відмові від російських енергоресурсів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», країни G7 зробили спільну гучну заяву щодо заморожених російських активів. У той же час, президент США Дональд Трамп заявив, що він не хоче запроваджувати нові санкції, які раніше обіцяв європейським союзникам.

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