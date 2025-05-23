Ніякого розмороження російських активів: країни G7 зробили спільну гучну заяву

Країни «Великої сімки» (G7) не розморожуватимуть активи, які належать рф, поки кремль не припинить війну проти України та не виплатить компенсацію за завдані збитки. Про це йдеться у спільному комюніке, яке країни G7 ухвалили на саміті міністрів фінансів країн «Великої сімки».

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«Cуверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки росія не припинить свою агресію та не відшкодує збитки, завдані нею Україні», — йдеться у документі.

При цьому, учасники фінансового саміту G7 присвятили підтримці України три пункти. Зокрема, в заяві вчергове засудили війну рф проти України.

«Ми засуджуємо продовження жорстокої війни росії проти України та висловлюємо свою повагу до величезної стійкості українського народу та економіки. Україна зазнала значних руйнувань. G7 залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого і тривалого миру», — йдеться у заяві.

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Крім цього, учасники саміту привітали «поточні зусилля щодо досягнення припинення вогню».

«Якщо таке припинення вогню не буде досягнуте, ми продовжимо розглядати всі можливі варіанти, включаючи збільшення тиску, зокрема подальшим посиленням санкцій», — підкреслили міністри.

Нагадаємо, Україна за ініціатовою країн G7 почала отримувати від країн-партнерів кошти за програмою ERA, в рамках якої наша країна отримує гроші, які були забезпечені доходами від заморожених російських активів.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загалом країн G7 ERA передбачають спрямувати Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

Перші транші з заморожених активів росії від Європейського Союзу Україна отримала у січні 2025 року. Також Україна отримала від Британії майже 1 млрд доларів, які забезпечуються з доходів від російських активів.

14 квітня Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже 1 млрд доларів США).

Окрім того, нещодавно уряд Канади направив Україні 1,7 млрд доларів в межах ініціативи «Великої сімки». Також Японія надасть Україні 3 млрд доларів. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», США пропонували союзникам по G7 створити спеціальний фонд для випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками, отриманими від заморожених російських суверенних активів, і використати ці кошти на підтримку України. Відомо, що загальна сума заморожених російських активів у країнах G7 та ЄС оцінюється приблизно в 300 мільярдів доларів.

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