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Санкції б’ють у ціль: з якими проблемами тепер зіткнулась рф
До минулого тижня секретний флот суден, що перевозять російську нафту по всьому світу, не виявляв чітких зв'язків з кремлем. Проте все змінилося, коли в результаті різкої ескалації росія використала винищувач, намагаючись захистити один із танкерів, які перебували у складі флоту. Після того, як естонські військові зв'язалися з Jaguar — танкером без прапора, на який було накладено санкції Великої Британі, щоб провести перевірку, російський винищувач Су-35 пролетів повз корабель у повітряному просторі Естонії. Про це повідомили збройні сили Естонії. Зрештою, військові вивели танкер з естонських вод, повідомляє CNN.
«Це щось зовсім нове, — сказав журналістам міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на зустрічі НАТО в Туреччині. — росія тепер офіційно приєдналася до так званого тіньового флоту».
Це крок у зміні мислення кремля, зазначив Ед Арнольд, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту служб (RUSI), британського аналітичного центру.
Тіньовий флот, який налічує сотні суден, не має офіційних зв’язків з росією. Він включає багато старих кораблів, які завдавали шкоди навколишньому середовищу та були звинувачені у пошкодження життєво важливих підводних кабелів біля узбережжя Балтійського моря. росія заперечує будь-яку причетність до пошкодження.
Днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підсанкційне судно з тіньового флоту було спіймане під час виконання «підозрілих маневрів» поблизу підводного кабелю електропередач, що пролягає між Польщею та Швецією.
«Застосування росією вперше „військових дій“ у відповідь на економічні санкції свідчить про рівень загрози, з якою ми стикаємося на східному фланзі НАТО», — заявив журналістам міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на зустрічі в Туреччині.
Для естонців вторгнення російського літака в їхній повітряний простір є доказом того, що західні санкції кусають. Інцидент «демонструє, що моніторинг і санкції проти тіньового флоту є ефективними, і що такі зусилля необхідно ще більше посилити», — йдеться у заяві Естонських сил оборони.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій спеціально спрямований проти тіньового флоту росії, який «постійно діє в Балтійському морі та має до 300 кораблів».
Раніше повідомлялося, що країни G7 зробили спільну гучну заяву щодо заморожених російських активів.167
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