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Таро-гороскоп на останній тиждень весни: для кого сьогодні-завтра відкриються двері в щасливе життя
Мольфар Макс Гордєєв радить прямо зараз викинути у вікно лавровий лист людям, у яких є кредити або різні фінансові зобов'язання.
Водночас професійні тарологи радять українцям не бути настільки категоричними, і допустити, що у житті скоро наступить «світла» смуга й без таких «надмірних» рішень, пише видання Styler з посиланням на Metro.
Овен — Карта Таро: Сила
Овнам цього тижня варто позмагатися з гідним суперником. Випробування може бути розумовим, фізичним або емоційним. Це сприятиме вашому зростанню.
Телець — Карта Таро: Вісімка Кубків
Тельцям необхідно позбутися розчарування. Погляньте на цю історію під новим кутом й перетворіть поразку на перемогу.
Близнюки — Карта таро: Лицар Кубків
Настає сезон Близнюків. Насолоджуйтеся увагою, святкуваннями та зустрічами. Діліться настроєм, плануйте те, що принесе вам яскраві спогади.
Рак — Карта Таро: Паж Жезлів
Для Раків настає час гри, легкості, спонтанності. Поверніться до улюблених занять, дозвольте собі просто радіти.
Лев — Карта Таро: Десятка Монет
Левам варто зробити інвестицію в майбутнє, навіть якщо це вимагає часу або коштів. Думайте стратегічно — ви можете почати зараз, щоб забезпечити собі стабільність і добробут на роки вперед.
Діва — Карта Таро: Сімка Монет
Дівам варто втілити зміни, про які давно думали. Це не різкий стрибок, а поступовий шлях. Ви вмієте планувати — розпишіть етапи, дійте послідовно, і отримаєте задоволення від процесу.
Терези — Карта Таро: Сімка Мечів
Терезам цього тижня необхідно звільнитися від усього, що порушує спокій: речі, обов'язки, зв'язки, очікування. Очистіть простір навколо і в собі — і гармонія повернеться.
Скорпіон — Карта Таро: П'ятірка Кубків
Цього тижня Скорпіонам потрібен час для себе. Випустіть емоції, які давно стримуєте. Ви звільните місце для нової енергії, натхнення і можливостей.
Стрілець — Карта Таро: Сімка Кубків
Стрільцям не варто ігнорувати потік натхнення — записуйте все, що спадає на думку. Ці плани можуть стати фундаментом для всього 2025 року.
Козоріг — Карта Таро: Трійка Монет
Козорогам важливо бути помітним у професійних або особистих колах. Дійте відкрито, демонструйте свої сильні сторони. Ви готові до нового рівня — дайте можливості знайти вас.
Водолій — Карта Таро: Верховна Жриця
Водоліям час зайнятися медитацією або веденням щоденника — чим-небудь, що допоможе налаштуватися на внутрішній голос. Це ваш особистий духовний квест.
Риби — Карта Таро: Закохані
У Риб тиждень емоцій і конфліктів. Ви відчуваєте розбіжності між тим, що диктує серце, і тим, що підказує розум. Не приймайте рішень на ходу — знайдіть простір для тиші, побудьте наодинці.
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