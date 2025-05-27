Таро-гороскоп на останній тиждень весни: для кого сьогодні-завтра відкриються двері в щасливе життя

Мольфар Макс Гордєєв радить прямо зараз викинути у вікно лавровий лист людям, у яких є кредити або різні фінансові зобов'язання.



Водночас професійні тарологи радять українцям не бути настільки категоричними, і допустити, що у житті скоро наступить «світла» смуга й без таких «надмірних» рішень, пише видання Styler з посиланням на Metro.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Карта Таро: Сила

Овнам цього тижня варто позмагатися з гідним суперником. Випробування може бути розумовим, фізичним або емоційним. Це сприятиме вашому зростанню.

Телець — Карта Таро: Вісімка Кубків

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Тельцям необхідно позбутися розчарування. Погляньте на цю історію під новим кутом й перетворіть поразку на перемогу.

Близнюки — Карта таро: Лицар Кубків

Настає сезон Близнюків. Насолоджуйтеся увагою, святкуваннями та зустрічами. Діліться настроєм, плануйте те, що принесе вам яскраві спогади.

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Рак — Карта Таро: Паж Жезлів

Для Раків настає час гри, легкості, спонтанності. Поверніться до улюблених занять, дозвольте собі просто радіти.

Лев — Карта Таро: Десятка Монет

Левам варто зробити інвестицію в майбутнє, навіть якщо це вимагає часу або коштів. Думайте стратегічно — ви можете почати зараз, щоб забезпечити собі стабільність і добробут на роки вперед.

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Діва — Карта Таро: Сімка Монет

Дівам варто втілити зміни, про які давно думали. Це не різкий стрибок, а поступовий шлях. Ви вмієте планувати — розпишіть етапи, дійте послідовно, і отримаєте задоволення від процесу.

Терези — Карта Таро: Сімка Мечів

Терезам цього тижня необхідно звільнитися від усього, що порушує спокій: речі, обов'язки, зв'язки, очікування. Очистіть простір навколо і в собі — і гармонія повернеться.

Скорпіон — Карта Таро: П'ятірка Кубків

Цього тижня Скорпіонам потрібен час для себе. Випустіть емоції, які давно стримуєте. Ви звільните місце для нової енергії, натхнення і можливостей.

Стрілець — Карта Таро: Сімка Кубків

Стрільцям не варто ігнорувати потік натхнення — записуйте все, що спадає на думку. Ці плани можуть стати фундаментом для всього 2025 року.

Козоріг — Карта Таро: Трійка Монет

Козорогам важливо бути помітним у професійних або особистих колах. Дійте відкрито, демонструйте свої сильні сторони. Ви готові до нового рівня — дайте можливості знайти вас.

Водолій — Карта Таро: Верховна Жриця

Водоліям час зайнятися медитацією або веденням щоденника — чим-небудь, що допоможе налаштуватися на внутрішній голос. Це ваш особистий духовний квест.

Риби — Карта Таро: Закохані

У Риб тиждень емоцій і конфліктів. Ви відчуваєте розбіжності між тим, що диктує серце, і тим, що підказує розум. Не приймайте рішень на ходу — знайдіть простір для тиші, побудьте наодинці.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіака отримають ключі від щастя у період, коли Сатурн увійде у знак Риб.

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