На Полтавщині у ДТП потрапив шкільний автобус: троє дітей у лікарні

В Полтавській області, де нещодавно в ДТП загинули поліцейський та військовослужбовець ТЦК та СП, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали діти.

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Як повідомляють в поліції Полтавщини, 28 травня близько 09:10 у селищі Білики Полтавського району шкільний автобус «Богдан», яким керував 72-річний водій, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.

На момент ДТП в салоні автобуса знаходилися десять дітей, двоє педагогів та медик. Троє школярів - хлопчики від 6 до 7 років — шпиталізовані з тілесними ушкодженнями.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

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Нагадаємо, що днями серйозна ДТП сталася в Кривому Розі — автівка зіткнулася з деревом, постраждали шестеро людей. Серед них — подружжя-поліцейські, який на момент аварії не були на службі.

Фото поліції Полтавщини

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