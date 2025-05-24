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Сім'я поліцейських постраждала у серйозній ДТП у Кривому Розі: шестеро людей у лікарні (фото)
Нещодавно на Полтавщині в ДТП загинули поліцейський і військовий з ТЦК, а напередодні увечорі в дорожньо-транспортну пригоду потрапила, як стверджують місцеві медіа, родина поліцейських з Кривого Рогу.
Так, в поліції Дніпропетровщини зазначають, що подія сталася на вулиці 80-ї десантно-штурмової бригади Саксаганського району міста Кривий Ріг — Mazda 6 зіткнулася з деревом, травмовано 6 осіб.
«За допомогою гідравлічного інструменту, рятувальники деблокували з понівеченої автівки жінку 2000 року народження, та дитину 2018 року народження. Врятованих передали працівниками екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації», — йдеться у повідомленні.
Тим часом видання 056.ua уточнює, що в машині затисло водійку з її дитиною. У жінки переламані обидві ноги, у чоловіка — одна рука, а їхня донька вдарилася головою.
Видання пише, що подружжя співробітники поліції. Жінка обіймає посаду дільничної у відділенні № 4, а її чоловік — з Криворізького районного управління. Під час ДТП вони були не на службі.
Нагадаємо, що смертельна аварія сталася днями у Харкові, де зіткнулися Skoda і багатотонна фура та загинули троє людей.
Фото ДСНС49
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