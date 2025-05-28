Ракам — «Двійка Кубків» та романтика, Рибам — «Туз Денаріїв» та шанс: Таро-прогноз на 29 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень із 26 травня по 1 червня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 29 травня 2025 року. Енергії цього дня будуть інтенсивними, вимагаючи від нас рішучості, витримки та вміння не здаватися за перших труднощів, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — П'ятірка Жезлів

Це день боротьби, можливо, внутрішньої. Не дозволяйте сумнівам і чужій думці збити вас зі шляху — ви рухаєтеся у правильному напрямку. Проявіть витримку та відстоюйте свої інтереси.

Водолій — Король Кубків

Важливі емоції та стосунки. Проявіть чуйність — комусь може знадобитися ваша підтримка. Гарний час для творчості, інтуїтивних рішень та душевних розмов.

Риби — Туз Денаріїв

Відкриється шанс, що приносить успіх та дохід. Можливі вигідні пропозиції чи фінансові знахідки. Не пропустіть можливість закласти міцну основу на майбутнє.

РЕКЛАМА

Овен — Десятка Кубків

Гармонійний день, сповнений радості та душевного тепла. Сім'я, друзі та добрі новини принесуть відчуття повноти життя. Зберігайте позитив — він багато визначить.

Телець — Паж Денаріїв

Початок чогось корисного — навчання, фінансовий проєкт чи турбота про тіло. Зверніть увагу на дрібниці — вони стануть базою майбутнього успіху.

Близнюки — Дама Мечів

Інтуїція та розум повинні працювати разом. Не розкривайте плани зарано — заздрість може перешкодити. Аналіз та стриманість допоможуть зберегти перевагу.

РЕКЛАМА

Рак — Двійка Кубків

День кохання та романтики. Відмінний час для зближення, зізнання та відновлення відносин. Особисті справи сьогодні важливіші за робочі проблеми.

Лев — Паж Жезлів

Новий старт, зустріч чи ідея надихнуть вас. Не бійтеся ризиків — день хороший для початку, подорожей та знайомств. Головне — діяти.

Діва — Дама Денаріїв

Надійність та практичність — ваші опори. Не піддавайтеся зовнішньому тиску і слідуйте плану. Приділіть увагу фінансам та здоров'ю.

Терези — Лицар Жезлів

День активних дій та можливих конфліктів. Навіть ризиковані кроки можуть принести користь. Не бійтеся проявити характер і йти вперед.

РЕКЛАМА

Скорпіон — Четвірка Кубків

Емоційні зриви можливі, якщо зосереджуватиметеся на негативі. Змініть обстановку, знайдіть радість у дрібницях — це допоможе вийти з апатії.

Стрілець — Четвірка Денаріїв

Ви схильні триматися за старе, але важливо не боятися змін. Помірна обережність корисна, але не закривайтеся від світу, інакше проґавите цінні можливості.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

Фото: Pixabay

525

Читайте нас у Facebook