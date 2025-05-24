Ракам — «Утримання» та сюрприз, Козерогам — «Трійка Кубків» та прибуток: Таро-прогноз на 25 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 26 травня до 1 червня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 25 травня 2025 року. День сприятливий для того, щоб відпустити старі образи, переглянути пріоритети та відкрити серце змінам, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Трійка Кубків

Завтра можливий фінансовий прибуток. Це буде результат вашої завзятості. Продовжуйте так само: ви на вірному шляху. Карта також говорить про радість та підтримку друзів — не пропустіть шанс відсвяткувати успіх у приємній компанії.

Водолій — Дев'ятка Денаріїв

День обіцяє удачу та матеріальний успіх. Ваша праця окупається, а зовнішність та впевненість відіграють ключову роль. Використовуйте момент, щоб проявити себе — це може стати кроком у кар'єрі.

Риби — П'ятірка Кубків

Можливі смуток та жаль. Втрати відчуваються гостро, але важливо не застрягати у минулому. Скоро все налагодиться. Головне — рухатися далі.

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Овен — Блазень

Настав час вийти за межі звичного. Будьте відкриті до нових поглядів та ситуацій — спонтанність може призвести до приємних змін. Уникайте зайвої серйозності.

Телець — Король Мечів

Важливий день, що вимагає холоднокровності та чіткого мислення. Рішення, ухвалені сьогодні, вплинуть на майбутнє. Тримайте емоції під контролем і не піддавайтеся тиску.

Близнюки — Путівник

Ви прагнете усамітнення, але не забувайте про близьких — спілкування з ними може дати важливі підказки. Настає час внутрішнього пошуку та переосмислення.

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Рак — Помірність

Можливий сюрприз у вигляді зустрічі із людиною з минулого. День вимагає балансу та помірності — уникайте крайнощів і прагніть внутрішньої гармонії.

Лев — Дама Жезлів

Зверніть увагу на свою силу та амбіції. Ваша впевненість та харизма — ключ до визнання. Не бійтеся просити підтримки та відкрито висловлювати свої прагнення.

Діва — П'ятірка Денаріїв

Можливі матеріальні втрати, але вони завдадуть важливих уроків. Перегляньте цінності — не все вимірюється грошима. Емоційний баланс важливіший.

Терези — Трійка Мечів

День може принести конфлікт чи розчарування. Не піддавайтеся емоціям та уникайте різких рішень. Тверезий погляд допоможе вийти із ситуації.

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Скорпіон — Верховна Жриця

Інтуїція сьогодні — ваш головний союзник. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, навіть якщо логіка каже інше. День сприятливий для усамітнення та роздумів.

Стрілець — Дама Жезлів

Сьогодні ви особливо привабливі та сповнені внутрішньої сили. Використовуйте цей заряд для просування своїх ідей. Впевненість та наполегливість приведуть до бажаного результату.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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