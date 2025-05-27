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Батько принців Вільяма та Гаррі Чарльз III прибув до Канади: до чого тут Трамп і суверенітет країни

11:46 27 травня 2025
Король Чарльз III та королева Камілла, фото СВС

Поки принц Вільям застосовує заходи для збереження цілісності Великої Британії, його батько, король Чарльз III прилетів до Канади, щоб відкрити нову парламентську сесію на запрошення прем'єр-міністра Марка Карні. Про це пише Bloomberg.

Згідно з інформацією видання, у понеділок в аеропорту Оттави короля зустріла група привітальних гостей. Серед них були — офіційні особи, лідери корінних народів, школярі, армійський полк (відомий як Королівські Канадські драгуни), а також великий контингент журналістів.

«Величність» події також супроводжувалася тонкими натяками на напружену політику з боку США після неодноразових закликів Трампа зробити Канаду 51-м штатом.

Також Bloomberg описує, що королева Камілла одягла брошку королеви-матері «Діамантовий кленовий лист», яку король Георг VI уперше подарував своїй дружині перед її королівським туром до Канади 1939 року.

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Очікується, що у вівторок король Чарльз зачитає тронну промову, документ, написаний офісом Карні, в якому будуть викладені пріоритети його уряду. Промова дасть більш детальну інформацію про те, як прем'єр-міністр планує реалізувати свої сім основних цілей.

Перша мета в цьому списку — домовитися про нові економічні та оборонні відносини зі США, одночасно зміцнюючи зв'язки з «надійними торгівельними партнерами та союзниками в усьому світі», зокрема й з Великою Британією.

Це буде вперше з 1977 року, коли монарх зачитає промову парламенту. Хоча зазвичай промову зачитує представник монархії в Канаді, ким наразі є генерал-губернаторка Мері Саймон.

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«Я думаю, що це ефективно, якщо ви намагаєтеся спілкуватися з цим конкретним президентом (йдеться про Трампа — ред.). Він (король Чарльз — ред.) першим відвідує нас, він відкриває наш парламент, і він також король Канади», — сказав Філіп Лагассе, професор Карлтонського університету в Оттаві, який спеціалізується на парламентському управлінні та інститутах.

Він також додав, що Трамп захоплюється королем Чарльзом.

Хоча Чарльз, з його чутливою конституційною позицією, навряд чи буде безпосередньо посилатися на словесну війну Канади з Трампом, офіс Карні був відвертішим щодо причин візиту.

«Ця історична честь відповідає вазі нашого часу. Канада має стійкого захисника в особі нашого суверена», — заявив канадський прем'єр цього місяця раніше.

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Також Bloomberg продовжило описувати візит Чарльза III до Канади. Зокрема, король, одягнений у червону краватку, відвідав переповнений громадський фестиваль в Оттаві, де були — вуличний хокей, ринок і музика. Він також узяв участь в урочистому висаджуванні дерев, перш ніж провести приватні зустрічі з Карні та Саймон.

Після виступу в парламенті король Чарльз III покладе вінок до національного меморіалу Канади, перш ніж повернутися до Британії.

Лагассе вважає, що візит короля спрямований не тільки на «американські та міжнародні очі», а й покликаний запевнити канадців у фундаментальних інститутах і системі правління їхньої власної країни.

«Я розглядаю це як підтвердження того, що в нас немає американської системи. У нас є свої унікальні історичні інститути, яким уже тисяча років. Це спадкоємність. Ми успадкували їх від Сполученого Королівства, але ми адаптували їх, щоб зробити їх нашими власними», — резюмував він.

Зазначимо, що після повернення на пост глави Білого дому Дональд Трамп неодноразово пропонував Канаді стати 51-м штатом США. Ба більше, Трамп не промовчав про свою ідею навіть на зустрічі з прем'єр-міністром Марком Карні, яка відбулася 6 травня у Білому домі.

При цьому глава Білого дому додав, що в душі він — забудовник, у зв'язку з чим хоче об'єднати дві країни. Але Карні відповів, що в галузі нерухомості є місця, які ніколи не продаються. Таким чином він дав зрозуміти, що Канада не буде 51-м штатом США.

До того ж Марк Карні у минулому голова Банку Великобританії. У передвиборчій кампанії він обіцяв протистояти президентові США Дональду Трампу у торговельній війні.

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