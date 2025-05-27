Батько принців Вільяма та Гаррі Чарльз III прибув до Канади: до чого тут Трамп і суверенітет країни

Поки принц Вільям застосовує заходи для збереження цілісності Великої Британії, його батько, король Чарльз III прилетів до Канади, щоб відкрити нову парламентську сесію на запрошення прем'єр-міністра Марка Карні. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з інформацією видання, у понеділок в аеропорту Оттави короля зустріла група привітальних гостей. Серед них були — офіційні особи, лідери корінних народів, школярі, армійський полк (відомий як Королівські Канадські драгуни), а також великий контингент журналістів.

«Величність» події також супроводжувалася тонкими натяками на напружену політику з боку США після неодноразових закликів Трампа зробити Канаду 51-м штатом.

Також Bloomberg описує, що королева Камілла одягла брошку королеви-матері «Діамантовий кленовий лист», яку король Георг VI уперше подарував своїй дружині перед її королівським туром до Канади 1939 року.

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Очікується, що у вівторок король Чарльз зачитає тронну промову, документ, написаний офісом Карні, в якому будуть викладені пріоритети його уряду. Промова дасть більш детальну інформацію про те, як прем'єр-міністр планує реалізувати свої сім основних цілей.

Перша мета в цьому списку — домовитися про нові економічні та оборонні відносини зі США, одночасно зміцнюючи зв'язки з «надійними торгівельними партнерами та союзниками в усьому світі», зокрема й з Великою Британією.

Це буде вперше з 1977 року, коли монарх зачитає промову парламенту. Хоча зазвичай промову зачитує представник монархії в Канаді, ким наразі є генерал-губернаторка Мері Саймон.

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«Я думаю, що це ефективно, якщо ви намагаєтеся спілкуватися з цим конкретним президентом (йдеться про Трампа — ред.). Він (король Чарльз — ред.) першим відвідує нас, він відкриває наш парламент, і він також король Канади», — сказав Філіп Лагассе, професор Карлтонського університету в Оттаві, який спеціалізується на парламентському управлінні та інститутах.

Він також додав, що Трамп захоплюється королем Чарльзом.

Хоча Чарльз, з його чутливою конституційною позицією, навряд чи буде безпосередньо посилатися на словесну війну Канади з Трампом, офіс Карні був відвертішим щодо причин візиту.

«Ця історична честь відповідає вазі нашого часу. Канада має стійкого захисника в особі нашого суверена», — заявив канадський прем'єр цього місяця раніше.

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Також Bloomberg продовжило описувати візит Чарльза III до Канади. Зокрема, король, одягнений у червону краватку, відвідав переповнений громадський фестиваль в Оттаві, де були — вуличний хокей, ринок і музика. Він також узяв участь в урочистому висаджуванні дерев, перш ніж провести приватні зустрічі з Карні та Саймон.

Після виступу в парламенті король Чарльз III покладе вінок до національного меморіалу Канади, перш ніж повернутися до Британії.

Лагассе вважає, що візит короля спрямований не тільки на «американські та міжнародні очі», а й покликаний запевнити канадців у фундаментальних інститутах і системі правління їхньої власної країни.

«Я розглядаю це як підтвердження того, що в нас немає американської системи. У нас є свої унікальні історичні інститути, яким уже тисяча років. Це спадкоємність. Ми успадкували їх від Сполученого Королівства, але ми адаптували їх, щоб зробити їх нашими власними», — резюмував він.

Зазначимо, що після повернення на пост глави Білого дому Дональд Трамп неодноразово пропонував Канаді стати 51-м штатом США. Ба більше, Трамп не промовчав про свою ідею навіть на зустрічі з прем'єр-міністром Марком Карні, яка відбулася 6 травня у Білому домі.

При цьому глава Білого дому додав, що в душі він — забудовник, у зв'язку з чим хоче об'єднати дві країни. Але Карні відповів, що в галузі нерухомості є місця, які ніколи не продаються. Таким чином він дав зрозуміти, що Канада не буде 51-м штатом США.

До того ж Марк Карні у минулому голова Банку Великобританії. У передвиборчій кампанії він обіцяв протистояти президентові США Дональду Трампу у торговельній війні.

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