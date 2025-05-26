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«Обидва плакали»: Меган Маркл емоційно розповіла про те, що пережила
У зворушливому дописі у соцмережі герцогиня Сассекська приховала правду про своє нове життя в Монтесіто, проте опублікувала низку особистих фотографій з нагоди святкування сьомої річниці шлюбу з принцом Гаррі. На одному зі знімків їхній син Арчі зображений через кілька годин після народження в лондонській лікарні, а гордий новоспечений батько Гаррі дивиться на свого сина та обіймає його.
На своїй офіційній сторінці в інстаграмі Меган поділилася моментами, що змінили її життя, які стали реальністю після одруження з Гаррі, пише thenews.com.pk. Так, на одній з фотографій Меган показала свій голий животик під час першої вагітності та знімок ультразвукового дослідження дитинит.
Арчі народився 6 травня 2019 року, але фотосесії в лікарні одразу після цього не було, на відміну від попередніх королівських пологів. Гаррі дав телевізійне інтерв'ю через кілька годин після народження сина, сказавши: «Я раніше не був на пологах. Це точно мої перші пологи. Але це було дивовижно, абсолютно неймовірно. Я дуже пишаюся своєю дружиною. Як сказав би кожен батько, дитина абсолютно дивовижна. Це маленьке створіння просто неймовірне. Тож я просто на сьомому небі. Щиро дякую».
Гаррі та Меган публічно представили свого сина світові під час короткого інтерв'ю через два дні після його народження — у залі Святого Георгія у Віндзорському замку, коли було оголошено його ім'я — Арчі Гаррісон.
У своїх мемуарах, випущених у 2023 році, Гаррі написав: «Медсестра загорнула дитину в рушник і поклала його на груди Мег, і ми обидва плакали через те, що побачили його, зустрілися з ним. Здоровий маленький хлопчик, і він був тут».
Гаррі та Меган пояснили, як син Арчі приніс у їхній світ радість і любов, що змінили життя, нагадуючи всім про красу та силу безумовної любові.
Як раніше писали"ФАКТИ", Меган Маркл зізналась, що змінила думку про материнство.
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Фото Instagram48
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