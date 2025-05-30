Кінець «економічного безвізу» з ЄС: чи злетить курс долара після 1 червня?

З 1 червня українську економіку очікує стрес у вигляді скасування режиму сприяння українському експорту до країн ЄС — «економічного безвізу». Однак різкого погіршення у вигляді падіння курсу гривні та стрибка співвідношення долара до української валюти очікувати все ж не варто.

ВІДЕО ДНЯ

Про це «ФАКТАМ» повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». За його словами, початок червня не дасть сенсацій для валютного ринку, і ситуація залишиться досить стабільною: попит і пропозиція майже врівноважені, а Нацбанк продовжує тримати курс долара під контролем своїх інтервенцій.

Очікується, що у червні монетарна політика залишиться без змін, і ціна купівлі доларів не зростатиме, а отже і гривня залишиться стабільною, що виключить можливість значних коливань курсів валют. Крім того, різниця між міжбанком і готівковим ринком залишається мізерною, а тенденції травня плавно перекочовують у червень.

— Скасування «економічного безвізу» з ЄС поки що не передбачає миттєвого впливу на курс валют. Навіть попри можливе падіння обсягу експорту, це явище слід оцінювати як тимчасове. А потенційні втрати валютної виручки як джерела міжнародних валютних резервів не будуть катастрофічними: зараз Україна накопичила понад $ 45 млрд резервів, — зазначає експерт потенційно головну небезпеку для стабільності гривні влітку.

РЕКЛАМА

Що стосується євро, то тут все залежить від світових курсів у парі з доларом, підкреслює Тарас Лєсовий. На курси можуть вплинути «митні кульбіти» Дональда Трампа та зворотні кроки від ЄС — їх швидкість, невідворотність та вразливість для економіки США. За прогнозом перенесення дії нових мит з 1 червня на 9 липня, не повинно якось екстраординарно вплинути на вартість цих двох світових валют: курс триматиметься в межах 1,1−1,15 долара за євро — без суттєвих змін.

Загалом з 2 по 8 червня курс долара в Україні навряд чи перевищить 41,8 грн в обмінниках, а коливання протягом тижня можуть становити від 40 до 60 копійок.

Як повідомляли «ФАКТИ», на підтримання курсу долара НБУ витрачає близько 800 мільйонів доларів, що цілком прийнятно при наявних золотовалютних запасах.

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook