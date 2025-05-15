У росії впав експорт товарів, проте є одне серйозне «але»

Економіка країни-окупантки продовжує отримувати удари, які ведуть до падіння її доходів, що в основному пов'язано з падінням цін на нафту. Цього разу постраждала зовнішня торгівля росії, доходи якої помітно впали.

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Так, як повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Федеральної митної служби рф, у першому кварталі 2025 року експорт товарів з росії скоротився на 6,8% відносно аналогічного періоду 2024-го. Загалом надходження від експорту становили 94,9 млрд дол.

Головна причина падіння — дешевша нафта. Згідно з даними Мінекономрозвитку рф, 2024 року ціна сорту Urals зростала з 64,1 до 70,3 дол., тоді як 2025 року — навпаки, знижувалася з 67,7 до 59 дол. за барель. Через це експорт мінеральної продукції, що становить понад половину російського експорту, впав на 14,1%, до 55,4 млрд дол.

Істотно скоротився також продаж продовольства і сільгоспсировини — на 14%, до 9 млрд дол. Інші напрямки, навпаки, показали зростання: експорт металів — на 2,9% (14,2 млрд дол.), хімічної продукції — на 23,4% (7,5 млрд дол.), машин і устаткування — на 31,6% (5,4 млрд дол.), деревини та паперу — на 14,4% (2,6 млрд дол.). Але компенсувати провал в енергетичному секторі вони не змогли.

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Падіння зафіксовано за всіма географічними напрямками. До країн Азії росія експортувала на 5,4% менше — 72,2 млрд дол. Зокрема, Китай скоротив закупівлі нафти на 14,7% - до 24,3 млн тонн. Поставки в Європу зменшилися на 9,4%, до 14,5 млрд дол.

У квітні ситуація погіршилася ще більше: середня ціна російської нафти марки Urals опустилася до 54,8 дол. за барель, через що уряд рф знизив прогноз доходів від нафти і газу на 2,6 трлн руб.

Але, незважаючи на це, російська економіка продовжує залишатися стабільною, наприклад, курс рубля до долара помітно посилився і зріс зі 102 до 85 рублів, а імпорт майже в 1,5 раза нижчий за експорт — 63,1 млрд дол.

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Разом з тим, як раніше писали «ФАКТИ», у США залишається низка невикористаних механізмів для погіршення економічної ситуації в рф.

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