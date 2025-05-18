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ЄС готує новий удар по нафті та фінансам рф — ЗМІ
Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій. Він спрямований на російський фінансовий сектор, щоб чинити тиск на президента путіна та змусити того припинити війну. Крім того, ЄС готується задіяти сторонні банки, які підтримують військові зусилля москви. Новий пакет також передбачає санкції проти трубопроводів «Північний потік», зниження ліміту цін на нафту та включення до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, пише Bloomberg.
«Ми хочемо миру, і ми повинні посилювати тиск на президента путіна, доки він не буде готовий до миру, — сказала журналістам президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. — І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій».
Переговорні групи з Києва та москви зустрілися в Стамбулі 16 травня вперше за понад три роки. Але президент України Володимир Зеленський назвав російську переговорну групу «фікцією» після того, як путін оголосив, що на зустрічі буде присутня делегація низького рівня.
Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що росія «грає в ігри» та не віддана мирному процесу, що спонукає до необхідності більш потужного раунду заходів.
«Потрібен більший тиск, — сказав Домбровскіс в інтерв'ю. — Важливо, щоб цей новий пакет санкцій був сильнішим та амбітнішим і дійсно забезпечував цей тиск».
Держави-члени ЄС підтримали 17-й пакет санкцій проти росії, які здебільшого спрямовані проти тіньового флоту російських нафтових танкерів, а також проти осіб та організацій, які допомагають москві обходити енергетичні обмеження. Санкції вимагають одностайної підтримки всіх 27 держав-членів.
Новий пакет, запропонований президентом комісії, також передбачає санкції щодо трубопроводів «Північний потік», зниження граничної ціни на нафту та включення до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, заявила фон дер Ляєн на саміті Європейської політичної спільноти.
Нагадаємо, російська делегація у Стамбулі сформулювала свої вимоги до України як передумовидля припинення вогню. Також у кремлі заявили, що зустріч Зеленського і путіна можлива, лише якщо переговірники досягнуть якихось «певних домовленостей».120
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