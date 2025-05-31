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«Солодкі дев’ятнадцять»: донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло відзначила 19-річчя шопінгом з подругою
Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, яка нещодавно налякала шанувальників своїм виглядом, знову потрапила в об'єктив папараці, які, певно чатували на неї, адже 26 травня дівчині виповнилося 19 років.
Цього дня вона провела час із подругою, пишуть зарубіжні ЗМІ.
Дівчата, мабуть, влаштували шопінг на честь свята. У руках Шайло був пакет люксового бренду Isabel Marant. Побачивши фотографів, вона зморщилася і висунула язика — очевидно, на знак зневаги до вторгнення в її приватне життя.
Шайло — старша біологічна дочка Джолі та Пітта. Перші її фото після народження журнали People та Hello! придбали свого часу за рекордні для глянцю 7,6 млн. доларів. Усі кошти пари тоді пожертвувала ЮНІСЕФ.
У міру дорослішання Шайло у мережі предметом обговорення часто ставав її зовнішній вигляд. Шанувальники Джолі та Пітта відзначали, що дівчинка воліла з'являтися на публіці у чоловічому одязі та з короткою стрижкою. Проте нещодавно вона змінила стиль, повторивши образ матері із культового фільму про Лару Крофт. У соцмережах також звернули увагу на те, що Шайло, яка довгий час відвідує танцювальну студію, почала рухатися жіночніше.
Колишнє подружжя також має двох молодших біологічних дітей, близнюків Нокс і Вів'єн, і трьох прийомних. Під час розлучення батьків, яке відбувалося на тлі звинувачень Пітта у домашньому насильстві, діти стали на бік матері. І їхні стосунки з батьком, як повідомляла преса, сильно змінилися. Так, Шайло, Вів'єн та Нокс обмежили спілкування з Піттом, а старші дочки актора ще й відмовилися від його прізвища, взявши прізвище матері.
Разом з тим, стало відомо, що Анджеліна Джолі вже планує переїзд зі США. Раніше вона не могла цього зробити, тому що угода про опіку з колишнім чоловіком Бредом Піттом передбачає, що їхні діти-близнюки, Вів'єн та Нокс Джолі-Пітт, повинні жити в Каліфорнії, поки їм не виповниться 18 років. Але цей час вже спливає. Як пишуть ЗМІ, Джолі любить Камбоджу, Британію та Францію. У Камбоджі в неї є власний будинок.106
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